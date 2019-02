Nortrup. Mehr als 200 Nortruper wollen ihrer Heimatgemeinde zum 850. Geburtstag ein Ständchen bringen. Für ihren Auftritt beim Festakt am 16. März 2019 proben Schulkinder, Bürgerchor, Musikverein und Jagdhornbläser eifrig. Ein Probenbesuch.

Ein großes Durcheinander herrscht an diesem Dienstagabend im Eingangsbereich der Nortruper Mehrzweckhalle. Immer mehr Leute strömen in die Halle, einige mit Musikinstrumenten, andere ohne. Es dauert einige Zeit, bis jeder ein paar Bekannte begrüßt hat, die letzten Neuigkeiten ausgetauscht und letztlich seinen Platz gefunden hat.





Doch als Dieter Schlüwe zum Taktstock greift, verstummt auch das letzte Geflüster im Chor. „Dann wollen wir mal sehen, wie wir insgesamt aufgestellt sind“, sagt Schlüwe, „wir legen los mit der Europahymne.“

Wenig später erfüllen die Klänge aus dem Schlusssatz von Ludwig van Beethovens Neunter Symphonie die Mehrzweckhalle. Den Anfang machen die Bläser des Musikvereins, doch das „Freude schöner Götterfunken“ des Bürgerchores geht in der lauten Orchestermusik unter. „Wenn die Gesangsstimme kommt, muss das Orchester runter“, mahnt Schlüwe, „alles leiser.“





Beim zweiten Anlauf ist schon mehr von den Liedzeilen aus der Feder Friedrich Schillers zu hören. Doch es fällt den Musikern spür- und hörbar schwer, ihre Blasinstrumente im Zaum zu halten. „Wir müssen uns noch mehr zurücknehmen“, fordert Schlüwe, der anschließend ein Potpourri aus traditionellen Jagdliedern probieren lässt.

Da haben die Jagdhornbläser ihren großen Auftritt, doch auch hier wirken Chor und Musikverein mit. Das Zusammenspiel funktioniert gut. Das spüren auch die Musiker: Als der Schlussakkord ausklingt, brandet spontaner Applaus auf. Auch Dieter Schlüwe nickt zufrieden und lächelt.

Auch wenn die Zeit knapp ist, ist der Vollblutmusiker zuversichtlich, dass bis zum Auftritt am 16. März alles sitzt. Schon beim letzten Ortsjubiläum vor 25 Jahren war Schlüwe für das musikalische Rahmenprogramm des Festaktes verantwortlich.







Als die Anfrage von Bürgermeister Karl-Heinz Budke kam, hat er sofort zugesagt. „Ich habe mich sehr gefreut, dass das an mich herangetragen worden ist. Das ist eine schöne Aufgabe.“



Aber auch keine leichte. Schließlich muss er Chor, Jagdhornbläser und Orchester zu einer Einheit formen. Und dabei das richtige Maß zwischen Ernst und Leichtigkeit finden, Disziplin einfordern, ohne den Spaß am Singen und Musizieren zu verderben.





Vorgaben zur Programmgestaltung hat Schlüwe nicht bekommen. „Für Jung und Alt“ hatte er mit auf den Weg bekommen. Und so hatte der Dirigent die Idee, dass auch die Kinder der Grundschule mitmachen könnten. Die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings stehe für das Traditionelle, erklärt Schlüwe, der außerdem die Sängerinnen und Sänger der beiden Kirchenchöre und weitere sangesfreudige Nortruper zu einem Gemeinschaftschor geformt hat. Drei Stücke werden Chor, Orchester und Jagdhorngruppe gemeinsam präsentieren.





Nach der Europahymne und dem Potpourri „Auf der Jagd“ beschließt die Eurovisionsfanfare das Festprogramm. „Wir singen unsere Lieder“, erschallt dann auch bei der Probe als letztes Stück vor der Probe vollmundig aus den Chorreihen. Das Hauptthema des Te Deum von Marc-Antoine Charpentier ist aus dem Fernsehen als Erkennungsmelodie von Eurovision-Übertragungen bekannt.





Zwei Stunden lang wird an diesem Dienstagabend geprobt. Am Vormittag hat Schlüwe schon mit den Kindern der Nortruper Grundschule geübt. „Das hat richtig Spaß gemacht“, strahlt er. Das Kinderlied-Potpourri der Grundschulkinder wird beim Festakt sicherlich für Schwung sorgen. Auf eigenen Wunsch singt der Schulchor aber auch bei der Europahymne mit. „Die Kids machen das mit so viel Freude“, ist Schlüwe angetan von der Begeisterung der Grundschüler und der Unterstützung durch Schulleitung und Lehrkräfte.

Respekt zollt Schlüwe auch den Orchestermitgliedern des Musikvereins, die vor und am Festwochenende mit einer Doppelbelastung klar kommen müssen. Denn vor dem Festakt am Samstag gibt der Musikverein tags zuvor sein großes Jahreskonzert, für das es natürlich ebenfalls intensiv zu proben gilt. „Für den Musikverein ist das eine außergewöhnliche Belastung“, sagt Schlüwe.