Helfer gesucht

Interessenten für ehrenamtliche Arbeit können sich bei der Integrationsbeauftragten Jana Kellers, Telefon 05431/182130, E-Mail: kellers@artland.de, Dina Tegtmeyer, Telefon 05431/9077864, und Anne Janke erkundigen oder zu folgenden Zeiten direkt vor Ort vorbeischauen: Das Nähcafé im Franziskushaus, Markt 4 in Quakenbrück, ist an jedem zweiten Freitag von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet, das nächste Mal am 22. Februar.