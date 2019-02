Vier Spendenschecks, die bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen für Freude sorgen: Die Organisatoren des Königssingens übergaben sie während eines Treffens in der Nortruper Kindertagesstätte an die Nutznießer der Aktion. Foto: Anita Lennartz

Nortrup. Strahlende Gesichter in der Kindertagesstätte St. Aloysius in Nortrup: Die Organisatoren des Königssingens haben vier symbolische Schecks an Vertreter des Fördervereins der Grundschule, des Kindergartens, des Zeltlagers und der Jugendfeuerwehr überreicht. Das Geld – insgesamt 4000 Euro – soll der Jugendarbeit in der Gemeinde zugutekommen.