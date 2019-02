Mit Fröhlichkeit und Esprit: Jörg Albersmann (von links), Maren von der Heide, Hermann Westerkamp und Julia Dröge wünschten Elisabeth Westerkamp (Mitte) für ihren Ruhestand alles Gute. Foto: Peter Selter

Nortrup. Im Kreis von Familie, Freunden und Kollegen wurde nach 49 Jahren im Dienst der Kreissparkasse Bersenbrück Elisabeth Westerkamp in einer Feierstunde in Nortrup in den Ruhestand verabschiedet.