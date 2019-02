Quakenbrück. Selbstporträts mit Frosch vor der Kulisse der Altstadt sollen nicht nur Touristen und Gäste in die Quakenbrücker Innenstadt locken. Ab Mitte April möchte die Initiative Quakenbrück (IQ) einen neuen Treffpunkt am Marktplatz schaffen.

Die Idee ist ungewöhnlich und hat die Jury überzeugt: Mit 3500 Euro beteiligt sich die Ilek-Region Nördliches Osnabrücker Land an der Poggen-Selfie-Bank, die die Initiative Quakenbrück auf dem Marktplatz aufstellen will. Das Projekt sei geeignet, so die Juroren, die Stadtmitte aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität weiter zu verbessern. Und genau damit passte das Vorhaben der IQ zum Wettbewerb „Lebendige Ortszentren“, die die vier zur Ilek-Region gehörenden Samtgemeinden im Altkreis Bersenbrück initiiert hatten.



Froschskulpturen beliebte Fotomotive

Quakenbrück und der Frosch – zumindest im Artland ist das eine ohne das andere kaum denkbar, und schon seit Jahren ist ein beliebter Werbeträger für die Stadt. Vor allem die bunten Frösche vor vielen Geschäften sind bei Touristen beliebte Fotomotive. Oft genug werden Handys gezückt und Bilder gemacht, gerne auch Selfies mit den Fröschen.

Rathaus und Fachwerkfassaden als Hintergrund

Weil aber diese Selbstporträts mit einer Fotokamera und dem Smartphone manchmal an der mangelnden Armlänge des Fotografierenden scheitern, will die Initiative Quakenbrück künftig nachhelfen – mit ihrer Poggen-Selfie-Bank. Diese soll an der äußersten Ecke des Marktplatzes in unmittelbarer Nähe des Rathauses aufgestellt werden und ist – wie der Name vermuten – lässt, eine Konstruktion aus einer hölzernen Sitzbank und einer gut einen Meter hohen Froschskulptur, die in der Mitte sitzt. Ein vor der Bank aufgestelltes Stativ für Handys soll das Fotografieren erleichtern. Der Standort der Bank ist so gewählt, dass im Hintergrund das klassizistische Rathaus und die Fachwerkgiebel in der Langen Straße zu erkennen sind.

Bank soll Mitte April stehen



Dass diese besondere Bank ein „Hingucker“ sein wird, davon ist die Initiative Quakenbrück überzeugt. Das Projekt greife die zunehmende Selfie-Leidenschaft vieler Menschen auf und kombiniere diese mit dem Quakenbrücker Wahrzeichen und der historischen Stadtarchitektur, heißt es in der Projektbeschreibung. „Ab Mitte April sollen die Selfies gemacht werden können“, kündigt Christian Wüst, Projektmanager der Initiative Quakenbrück, auf Anfrage unserer Redaktion an. Ein Quakenbrücker Handwerksbetrieb werde die Bank bauen, die Stadt Quakenbrück als Eigentümerin der Fläche, auf der die Bank aufgestellt werden soll, sei einverstanden. Wichtig sei der IQ der Standort gewesen, „um im Hintergrund die schöne Quakenbrücker Kulisse im Bild zu haben“, so Wüst.