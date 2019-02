Nortrup. Das Pflegeheim Nortrup soll sich zu einem Haus für seniorengerechtes Wohnen entwickeln. Die Gesellschafter planen einen Neubau für Tagespflege, ambulant betreute Wohngemeinschaft und Seniorenwohnungen. Baubeginn soll im Frühjahr sein.

Die Pflegeheim Nortrup Verwaltungs-GmbH will das seit 2005 bestehende Pflegeheim am Hammerfeldweg erweitern. Die vier Gesellschafter haben nun die Pläne für den Neubau präsentiert. Insgesamt sollen 3,5 Millionen Euro investiert werden. „Wir sind soweit“, sagte Franz-Georg Gramann, Geschäftsführer der Pflegeheim Nortrup Verwaltungs-GmbH, in einem Pressegespräch, als er mit den Gesellschaftern Stefan Delkeskamp (Firma Delkeskamp), Anke Markus (Diakonische Stiftung Bethanien), Nortrups Bürgermeister Karl-Heinz Budke und Margarete Justa die Baupläne im Detail vorstellte.









Der Neubau hat eine Grundfläche von etwa 20 mal 44 Metern und bekommt eine Fassade aus rotem Klinker, die durch helle Putzfassaden aufgelockert werden. „Es passt sich dem bestehenden Pflegeheim an“, erläuterte Gramann. Der Entwurf stammt vom Ankumer Architekturbüro Hettwer, eine geringfügige Überarbeitung erfolgte nach der Auftragsvergabe an den Generalunternehmer durch das Architekturbüro Dälken. Insgesamt steht eine Nutzfläche von rund 1500 Quadratmetern zur Verfügung.

Tagespflege mit 15 Plätzen

Im Erdgeschoss wird eine Tagespflege für 15 Gäste eingerichtet, außerdem ein Mehrzweck- und Gemeinschaftsraum für Veranstaltungen, der auch örtlichen Vereinen und Verbänden zur Verfügung steht. Geschaffen werden hier außerdem Umkleide- und Sozialräume, die das Pflegeheim benötigt.

Elf Seniorenwohnungen geplant

Im Erdgeschoss und im ersten Stock sind die insgesamt elf Seniorenwohnungen angeordnet. Neun der zwischen 44 und 50 Quadratmeter großen Mietwohnungen sind für Alleinstehende gedacht, zwei Wohnungen mit knapp 60 Quadratmetern für Ehepaare. Alle Wohnungen sind mit Außenterrasse oder Balkon ausgestattet. Auf Wunsch können Betreuungsleistungen wie zum Beispiel die Teilnahme am Mittagstisch zugebucht werden.

Ambulant betreute Wohngemeinschaft für zwölf Bewohner

Im Dachgeschoss zieht eine ambulant betreute Wohngemeinschaft ein, in der zwölf Menschen mit Demenzerkrankung betreut werden können. Es gibt zehn Einzelzimmer mit einer Größe von 27 Quadratmetern sowie ein Doppelzimmer für Verheiratete (40 Quadratmeter), dazu Gemeinschaftsräume wie Küche, Ess- und Wohnzimmer sowie eine überdachte Außenterrasse. Das Gebäude ist barrierefrei, besitzt laut Gesellschaft einen „gehobenen Ausstattungsstandard“, alle Ebenen sind über einen Fahrstuhl zu erreichen.









Symbolischer Spatenstich Anfang März

Baustart ist nach den Worten von Geschäftsführer Franz-Georg Gramann am 1. März. Dann will die Firma MBN aus Georgsmarienhütte als Generalunternehmer das 3,5-Millionen-Euro-Projekt mit dem symbolischen Spatenstich starten. Die Gesellschaft geht von einer Bauzeit von einem guten Jahr aus, „Mitte April 2020 rechnen wird mit der Fertigstellung“.

Bürgermeister Budke begrüßt Bauvorhaben

Bürgermeister Karl-Heinz Budke begrüßte die Pläne für die Erweiterung des Pflegeheims, die Nachricht komme im Jahr des 850. Ortsjubiläums zur rechten Zeit. Es sei für die Gemeinde Nortrup von „größtem Interesse“, wenn die Infrastruktur durch die Schaffung neuer Pflegeplätze ausgebaut werde. Bürger, die in der Gemeinde gelebt, gearbeitet und ihre Familien gegründet hätten, müssten auch „hier alt werden und unter besten Möglichkeiten Pflege in Anspruch nehmen können, wenn diese benötigt wird“. Das sei Aufgabe der Gemeinde, der Rat habe seine Hausaufgaben gemacht und dem Pflegeheim das erforderliche Grundstück für die Erweiterung zur Verfügung gestellt. Budke bedauerte, dass die von ihm angestrebte Entscheidung im Rat nicht einstimmig gefallen sei „und ein gewisser Personenkreis dagegen gestimmt hat“.



„Die geplante Erweiterung ist sehr im Sinne meines Vaters." Stefan Delkeskamp, Gesellschafter

Dass „die geplante Erweiterung „sehr im Sinne meines Vaters ist“, ergänzte Stefan Delkeskamp. Dessen Vater hatte zu den Gründungsgesellschaftern des Pflegeheims gehört. Als Ergänzung des bestehenden Angebotes – im seit 1. Januar 2005 bestehenden Pflegeheim gibt es bisher 50 Dauerpflegeplätze inklusive Kurzzeit- und Verhinderungspflegeplätzen – werteten Anke Markus und Margarete Justa das Vorhaben. Künftig würden in Nortrup ambulante, teilstationäre und vollstationäre Pflege unter einem Dach angeboten.