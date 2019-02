Auf dem Quakenbrücker Marktplatz und in Teilen der Langen Straße können Besucher seit September 2016 das Gratis-W-Lan kostenlos nutzen. Nun sollen auch öffentliche Plätze in den Mitgliedsgemeinden mit W-Lan-Hotspots ausgestattet werden. Foto: Christian Geers

Quakenbrück. Die Samtgemeinde Artland will den Ausbau des kostenlosen Gratis-Internets in ihren Mitgliedsgemeinden vorantreiben. Aus Brüssel gibt es dazu einen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro.