Die JCK-Gruppe gehört mit ihren Geschäftsfeldern Bekleidung, Sport und Werbeartikel zu den führenden Anbietern in Deutschland und Europa. Trotz ihrer Größe mit über 1200 Mitarbeitern weltweit versteht sie sich als bodenständiges Familienunternehmen mit Wurzeln, die mehr als 180 Jahre zurückreichen. Auch heute fühlt sich die Unternehmerfamilie weiter der Region verbunden, obwohl die meisten Tochtergesellschaften und Beteiligungen mittlerweile im In- und Ausland außerhalb des Hauptsitzes in Quakenbrück gelegen sind.