Nortrup. Die Mitglieder der Landjugend Nortrup haben in der jüngsten Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt.

Wahlen: Neu gewählt wurde das Vorstandsduo, das nun aus Jonas Welp und Nils Barlage besteht. Zur Kassenwartin bestimmten die Jugendlichen Anna-Sophie Heil. Erste Schriftführerin ist Julia Küthe, als Beisitzer gehören Luis Börger und Jonas Tykfer der Führungsriege an. Für eine weitere Amtszeit sind Moritz Hackmann als Beisitzer und Rabea Mohs als zweite Schriftführerin tätig.



Teilnahme an 72-Stunden-Aktion im Mai 2019

Ausblick: Außerdem beschloss die Landjugend Nortrup, sich im Mai an der 72-Stunden-Aktion zu beteiligen. Das Motto der Neuauflage lautet „Uns schickt der Himmel“. Auch im Bistum Osnabrück sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in 72 Stunden eine gemeinnützige soziale, ökologische, interkulturelle oder politische Aufgabe realisieren und ein Zeichen für Solidarität setzen. Eine Herausforderung ist dabei, dass die Aktionsgruppen erst am 23. Mai um 17.07 Uhr ihre Aufgabe erfahren. Zuletzt hatten die Mitglieder der Landjugend Nortrup sich Ende Mai 2015 an einer 72-Stunden-Aktion beteiligt. Damals hatten sie binnen drei Tagen ein Wasserspiel auf dem Gelände des Freibades Nortrup gebaut.

Termine: Das Osterfeuer richtet die Landjugend Nortrup am Ostermontag, 21. April, aus. Außerdem feiert die Landjugend in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen.