Nortrup. Der Nortruper Gemeinderat hat bei den Haushaltsberatungen für das laufende Jahr eine Punktlandung ganz knapp verpasst. Der Etat 2019 weist im Ergebnishaushalt ein Minus von 3572 Euro. Dennoch waren die Ratsmitglieder recht zufrieden.

Als Außenstellenleiter Matthias Grüß Anfang November dem Rat den ersten Haushaltsentwurf für 2019 vorgestellt hatte, klaffte noch ein großes Loch von fast 42 000 Euro in der Kasse. Außerdem drohte eine Neuverschuldung von 975000 Euro. „Die Gewerbesteuern sind fast komplett weggebrochen“, hatte Bürgermeister Karl-Heinz Budke in der Dezembersitzung des Rates erklärt. Daher hatte die Fraktionen alle Finanzposten abgeklopft und nach Einsparpotenzial gesucht, um das Defizit zu verringern und so die Gemeinde handlungsfähig zu halten.

Das der Haushalt nun nahezu ausgeglichen ist und die Gemeinde keine neuen Schulden machen muss, liegt allerdings hauptsächlich daran, dass der Landkreis Osnabrück die Kreisumlage um drei Punkte gesenkt hat. Außerdem streicht die Gemeinde die Wohnbauförderung, was den Etat um 10 000 Euro entlastet. „Da hat der Bund mittlerweile ein besseres Programm“, verwies Karl-Heinz Frese als Sprecher der SPD/FDP-Gruppe auf das Baukindergeld des Bundes.

Die Anregung, diesen Posten aus dem Etat zu streichen, kam allerdings vonseiten der CDU. „Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baugrundstücken sehen wir es als zurzeit auch nicht als erforderlich an, eine doppelte Förderung aufrechtzuerhalten“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Reiner Hülefeld, der in seiner Haushaltsrede die SPD/FDP-Mehrheitsgruppe kritisierte – nicht für das Minus im ursprünglichen Etatentwurf, sondern dafür, dass seitens von Sozialdemokraten und Freien Demokraten keine Vorschläge kamen, um „den Haushalt der Gemeinde Nortrup aus den roten Zahlen zu führen“. Das stark verbesserte Haushaltsergebnis sei „nicht das Ergebnis Eurer Bemühungen oder Eures Könnens“, betonte Hülefeld.

Zuvor hatte Frese die Haushaltsdebatte eröffnet und die Schwerpunkte des Etats für 2019 hervorgehoben. So seien im Zahlenwerk 350 000 Euro für Grundstückskäufe eingeplant, um weiterhin Grundstücke für Bau-, Gewerbe- und Industriegebiete vorhalten zu können. Weitere 160 000 Euro sind für die Ersterschließung des neuen Baugebietes zwischen Rodberding und Farwick vorgesehen. 20 000 Euro stehen für den Breitbandausbau zur Verfügung.

Auch der 850. Ortsgeburtstag hat Auswirkungen auf den Etat. Den Mehraufwendungen von 30 000 Euro stehen erwartete Einnahmen von 11 500 Euro gegenüber. Dieser vorsichtige Einnahmeansatz könne getoppt werden, wenn die Nortruper fleißig die Ortschronik und den Heimatfilm kaufen und rege an den Jubiläumsveranstaltungen teilnehmen, so Frese.

Reiner Hülefeld stellte das Jahr 2019 unter die Überschrift „Wohnen in Nortrup“. Der CDU-Fraktionsvorsitzende warb für eine Erweiterung des Baugebietes Am Reitbach gen Süden. Gemeinsam mit dem angedachten Baugebiet zwischen dem Combi-Markt und dem Pferdehof der Familie Peter könnte man das Thema Baugrundstücke für Eigenheime langfristig absichern, so Hülefeld.

Anzeige Anzeige

Außerdem wolle sich die CDU-Fraktion für den Bau von Mietshäusern stark machen. „Während andere Gemeinden in der näheren Umgebung wie Kettenkamp schon Fakten schaffen und die ersten Mietshäuser stehen, hängt die Gemeinde Nortrup hier weit zurück.“