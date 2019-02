Menslage. 13 Punkte umfasste die Tagesordnung auf der Generalversammlung der Veer Burskupper in Klein Mimmelage. Ein umfangreiches Programm, und genauso groß war die Zahl der Geehrten und neu Gewählten in der Generalversammlung des Schützenbundes. Reinhold Kemper wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Präsident Dietmar Wobbe ließ das Vereinsleben des abgelaufenen Jahres Revue passieren.

Rückblick: Mit dem sehr gut besuchten Schützenfest 2018 startete der Präsident seine erfolgreiche Bilanz. Eine große Abordnung mit Schützenkönig Silas Schröder an der Spitze nahm teil an der Fahnenweihe in Restrup und am Jubelschützenfest in Menslage teil. Der König, selbst geübt am Instrument, überrasche häufig mit spontanen Musikeinlagen. Eine Familientour zum Gestüt Ramsbrock mit Informationen über die Geschichte und Führung durch die Stallungen wurde organisiert von Violett Bielefeld. Den Titel einer Kalberkönigin errang Rieke Lürsen. Große Verdienste am Bau der neuen Theke erwarben Kai Kamper und Jochen Schmidt.

Kassenbericht: Der Schützenbund stehe mit seiner Mitgliederzahl und seiner Finanzlage gut da; Kassierer Torsten Wagner berichtete von erfreulichen Zahlen, die einmütig Zustimmung fanden.

Jutta Wilbers nun Frauenbeauftragte des Vereins

Wahlen: Reinhold Kemper wurde vom Vorstand zum Ehrenpräsidenten ernannt und von der Versammlung bestätigt. Zum 1. Kommandeur wählten die Mitglieder Heiko Wagner, zum Fahnenträger – als Nachfolger von Michael Koppelmann – Karsten Rehme, zum Fahnenbegleiter Thomas Meyer. Die Wahlen zur Frauenbeauftragten entschied Jutta Wilbers für sich. Dem Vorstand gehören Torben Kemper (1. Kassierer), Torsten Wagner (2. Kassierer) und Markus Droste (Schießmeister) an.

Ehrungen: Neue Ehrenmitglieder im Schützenbund Veer Burskupper sind Klaus-Dieter Bünger, Wilhelm Kamper, Helmut Moorhaus, Marlies Schindler und Werner von der Haar. Seit 70 Jahren gehört Alfred Hollermann dem Schützenverein an, seit 65 Jahren Horst Hafferkamp und Arend Otte. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurnden Erich Wilbers, Ingrid Wierper, Helmut Landwehr und Traute Büschemeyer geehrt, vor 50 Jahren traten Linda Barlage, Lore und Hermann Brockmann, Herbert Broking, Reinhold Kemper, Christa, Arnold und Manfred Klütz, Traute Oing-Ellerlage und Erika Struckmann dem Verein bei. 40 Jahre Mitglied sind Edith und Alfred Brinkmann, Renate Burmester, Walter Eveslage, Peter Hagemann, Klaus Husmann, Hildburg und Günter Schöbel und Jens Wagner.