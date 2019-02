Quakenbrück. Aus drei mach vier: Seit Anfang des Jahres arbeitet die Verwaltung der Samtgemeinde Artland mit einer neuen Struktur. Weil die Aufgaben des Fachbereiches 1 in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen haben, war eine Neuverteilung der Zuständigkeiten auf nun vier Fachbereiche erforderlich.

Unzulänglichkeiten im Tagesbetrieb hätten dazu geführt, dass man im Sommer 2018 erstmals über eine Neustrukturierung des Verwaltungsapparates habe nachdenken müssen, erläutert Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe. Einige Bereiche seien so stark belastet gewesen, dass eine gegenseitige Übernahme von Aufgaben im Bedarfsfall kaum möglich gewesen sei.

Einige Bereiche haben seit der letzten Strukturänderung im Rathaus (Poppe: Das war lange vor meiner Zeit) aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen immens an Bedeutung gewonnen. Als Beispiel nennt Poppe den Teilbereich Bildung mit den Kindergärten und Krippen. Eine höhere Nachfragen nach Betreuung, viele verschiedene und flexiblere Angebote hätten für Mehraufwand in der Verwaltung gesorgt. "Dafür braucht man heute fast einen eigenen Fachbereich", so Poppe.

Ein anderer Bereich, in dem im Laufe der Zeit immer mehr Arbeit auf die Verwaltungsmitarbeiter zugekommen ist, ist der Bereich Verkehr. Das Verkehrsentwicklungskonzept habe enorme Zeit gebunden, sagt der Samtgemeindebürgermeister.

Um vorrangig den Fachbereich 1 zu entlasten, habe man in der Fachbereichsleiterrunde verschiedene Modelle "durchbuchstabiert", wie Poppe es nennt. Dabei habe man sowohl über Aufgabenverteilungen innerhalb von drei Fachbereichen nachgedacht, als auch die Schaffung eines vierten Fachbereiches erörtert.

Durch die Einrichtung eines vierten Fachbereiches sollen die Aufgaben gleichmäßiger verteilt werden und Luft in den einzelnen Fachbereichen geschaffen werden. Dennoch wolle man an dem Ideal einer "schlanken Verwaltung" festhalten. Daher habe man bei den Planungen auch nie mehr als vier Fachbereiche ins Auge gefasst. "Wir wollen uns ja auch nicht verzetteln", sagt der Samtgemeindebürgermeister.

Nachdem die Mitarbeiter frühzeitig über die Änderungen informiert worden waren, erfolgte die Umstellung faktisch zwar zum 1. Januar 2019, doch in der täglichen Arbeit fand der Wechsel einige Wochen vor und nach dem Jahreswechsel fließend statt. "Ohne große Reibereien", wie Claus Peter Poppe betont. Manchmal würden die Änderungen erst an der anderen Zusammensetzung bei den Dienstbesprechungen offensichtlich.



Und so sieht die neue Aufgabenverteilung innerhalb der Samtgemeindeverwaltung aus:

Zu den ehemals drei Fachbereichen ist nicht einfach ein vierter neuer hinzukommen. Vielmehr wurden die Aufgaben neu geordnet und auf vier Sparten aufgeteilt. "Die Fachbereiche 2 und 3 sind aber weitgehend unverändert", erklärt Claus Peter Poppe.

Der Fachbereich 1 - früher Bürgerservice und Soziales - wurde kräftig entlastet und heißt nun Familie, Soziales und Integration. So ist das Team "Ordnung und Verkehr" nun dem neuen Fachbereich 4 (Ordnung und Beteiligungen) zugeordnet. Auch die beiden GmbHs - der Business- und Innovationspark Quakenbrück (BIQ) und die Wirtschaftsagentur Artland (Waal) - gehören zum Fachbereich 4.

Die dritte GmbH, die Artland Bäderbetriebsgesellschaft mbH, bleibt hingegen dem Fachbereich 2 (Planen und Bauen) zugeordnet. Der übernimmt außerdem Teile aus dem Fachbereich 1, etwa die der Fördergebiete "Soziale Stadt" und "Stadtumbau West".

Der Fachbereich 3 (Finanzen, Organisation und Bürgerservice) übernimmt den Bereich Bürgerservice vom Fachbereich 1.