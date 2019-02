Quakenbrück. 26 Jahre lang hat Beate Tewes die Mädchen und Jungen der Grundschule Neustadt in Quakenbrück in verschiedenen Fächern unterrichtet. Nun sagte die Pädagogin mit etwas Wehmut der Schule, dem Kollegium und den Kindern „tschüß“ und geht in den verdienten Ruhestand.

„Mit Beate Tewes verlässt eine Lehrerin unsere Schule, die es mit ihrem Engagement immer wieder verstand, die Kinder stets neu zu motivieren und sie für die gesteckten Lernziele zu begeistern“, Schulleiterin Heide Hamke bei der Verabschiedung von Beate Tewes hervor.

„Das Lehramt war für mich der Traumberuf“, betonte die scheidende Pädagogin. Der Startschuss ihres beruflichen Werdeganges fiel 1973 mit dem Abitur in Bersenbrück und dem anschließenden Studium an der Universität Osnabrück. Ehe sie an der Förderschule Quakenbrück ihre zweite Lehrerprüfung ablegte, gab es einen Kurzzeitvertrag an der Grundschule Quakenbrück-Hengelage. Als „Feuerwehrkraft“ fungierte sie an mehreren Grundschulen innerhalb des Altkreises.



Nach einer familiären Auszeit startete Beate Tewes an den Grundschulen in Wallenhorst und Freren erneut durch. 1993 fand sie dann ihren endgültigen Einsatzort an der Grundschule Quakenbrück-Neustadt. Hier war sie über ein Vierteljahrhundert gefragt, unterrichtete die Klassen 1 bis 4 in sämtlichen Grundschulfächern. Hinzu kam der immense Zeitaufwand für die Integrationsarbeit. Hier galt es auch, die Eltern von den Zielen der Schularbeit zu überzeugen und mit einzubeziehen.

In einer kleinen Feierstunde hatten die Kinder das Lied „Life is Life“ mit einem auf die scheidende Lehrerin zugeschnittenen Text vorgetragen. Für eine Überraschung sorgten die Klassen- und Schulsprecher. Sie überreichten Beate Tewes einzelne Rosen, die einen großen Strauß ergaben. Ganz spontan und zum letzen Mal setzte sich Beate Tewes an das Klavier und verabschiedete sich von den Kindern mit „Perfect“.





Worte des Dankes und der Anerkennung fand Schulleiterin Heide Hamke für ihre scheidende Kollegin. Sie bezeichnete Beate Tewes als eine Pädagogin, bei der das Interesse und das Wohl der Kinder stets im Vordergrund standen. Sie hatte die Gabe, Probleme nicht nur zu erkennen, sondern sie auch zur Zufriedenheit aller zu lösen. Abschließend hob Heide Hamke hervor, dass Beate Tewes in all den Jahren immer die Schule im Blick gehabt und am pädagogischen Konzept intensiv mitgearbeitet habe.

Anzeige Anzeige

„Meinen Traumberuf konnte ich nur mit Hilfe des großartigen Kollegenteams ausüben“, versicherte Beate Tewes in ihren Abschiedsworten. Daher galt ihr Dank dem Kollegium, und der Familie, die stets alles mitgetragen haben. Ihr Alltag werde ohne die Schule nun anders aussehen, verschiedene Aktivitäten werden ab jetzt den neuen Lebensabschnitt prägen, meinte Beate Tewes unter Beifall.