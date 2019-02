Quakenbrück. Im Februar beginnt ein neues Kindertheaterprojekt in der Theaterwerkstatt Quakenbrück. „Spielen gehen“ heißt es und beschreibt damit schlicht das, was auf Theaterbühnen passiert: Es wird gespielt.

Kinder zwischen sieben und elf Jahren können unter der Spiel-Leitung von Heidi Vollprecht ausprobieren und erleben, was es braucht, um ein „richtiges“ Theaterstück auf eine Theaterbühne zu bringen, teilt die Theaterwerkstatt mit.

Mit verspielten, spannenden und auch mal schön-albernen Übungen lernen Jungen und Mädchen die Grundelemente des szenischen Spiels kennen. Sie erfinden Geschichten und schlüpfen in Rollen, die sie sich ebenfalls selbst ausdenken. Wie fühlt es sich an, mal jemand ganz anderes zu sein? Was ist wichtig, wenn man gut zusammen spielen will? Wie wird aus vielen verschiedenen Ideen ein Theaterstück?

Eine echte Autorin wird das Projekt unterstützen und schließlich allen Figuren Text auf den Leib schreiben. Denn Ziel ist es, im Herbst das gemeinsam entwickelte Stück in der Theaterwerkstatt aufzuführen.



Außerdem erkunden die Spieler und Spielerinnen alles, was hinter den Kulissen eines Theaters passiert. Wo kommen die Kostüme her? Wie kommt das Licht auf die Bühne und wer bringt die Scheinwerfer unter der Decke an? Was ist überhaupt eine Kulisse und was macht eigentlich eine Dramaturgin oder ein Regisseur? Ja, und wer bezahlt das alles?

Mitmachen kann jedes Kind zwischen sieben und elf Jahren, egal, ob es eher der schüchterne oder der mutige Typ ist, verträumt oder wild oder nochmal ganz anders.

„Spielen gehen“ findet - außer in den Schulferien - immer mittwochs von 15.30 bis 17 Uhr statt und startet am Mittwoch, 13. Februar 2019, auf der Bühne der Theaterwerkstatt Quakenbrück, Bahnhofstraße 35. Weitere Infos und Anmeldungen unter Telefon 0173-2865412 oder per E-Mail an h.vollprecht@theaterwerkstatt-quakenbrueck.de.

Das Projekt wird gefördert vom Landschaftsverband Osnabrücker Land, dem Kulturbüro des Landkreises Osnabrück und der Stadtstiftung Quakenbrück.