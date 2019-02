Quakenbrück. Die Kreissparkasse Bersenbrück möchte in Quakenbrück eine 5600 Quadratmeter große Freifläche bebauen. Die Pläne für das Projekt „Ginsterpark“ hat sie erstmals öffentlich vorgestellt. Der Bauausschuss ist sich uneins und vertagte eine Entscheidung.

Ende Februar will der Bauausschuss der Stadt Quakenbrück erneut über das Bauvorhaben der Kreissparkasse Bersenbrück beraten, die im Stadtteil Hengelage auf einer Freifläche in vier Gebäuden insgesamt 16 Wohnungen schaffen möchte. Anders als es die Verwaltung vorgeschlagen hatte, entschieden die Mitglieder, das erforderliche Bebauungsplanverfahren noch nicht anzuschieben.



Kreissparkasse Bersenbrück will 3,6 Millionen Euro investieren

Das Projekt: Die Kreissparkasse Bersenbrück ist nach eigenen Angaben seit 2016 Eigentümerin zweier Grundstücke mit einer Größe von 5600 Quadratmeter. Umschlossen sind diese von einer größtenteils eingeschossigen Bebauung entlang der Nelkenstraße und der Rosenstraße sowie der Straße An der Eckwisch, von dort führt der Ginsterweg auf die Grundstücke. Gemeinsam mit der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück als Bauträger will die Kreissparkasse hier nach den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Bernd Heinemann „hochwertigen Wohnungsbau“ verwirklichen. Nach den Plänen der Architektin Heike Heilig sollen auf der 5600 Quadratmeter großen Fläche 1200 Quadratmeter Wohnfläche entstehen in vier jeweils zweigeschossigen Häusern mit flachem Satteldach. Das Investitionsvolumen bezifferte Heinemann auf 3,6 Millionen Euro.

Wohnungen zwischen 57 und 97 Quadratmeter groß

Die Wohnungen sind 57, 75, 83 und 97 Quadratmeter groß, die im Erdgeschoss jeweils barrierefrei, wie die Architektin in der Sitzung erläuterte. Jeder Wohnung ist ein Stellplatz im Carport mit begrüntem Dach zugeordnet, daneben sollen weitere sieben Parkplätze entstehen. Die Gebäude bestehen aus rot-bunten Klinkern, die durch hellgraue oder weiße Putzflächen hervorgehoben werden. Das Dach wird mit roten Ziegeln eingedeckt. Luft-Wärme-Pumpen sollen den Wärmebedarf der Wohnungen gewährleisten. Die Anordnung der Häuser sei so geplant, das Begegnungsflächen entstünden, die vier Gebäude den Charakter einer kleinen Siedlung erhielte, so Heilig. Es gebe Platz für Ostbäume und Gemüsebeete. „Insgesamt passt sich die geplante Bebauung der Umgebung an“, resümierte die Architektin.

Bebauungsplan muss geändert werden

Der Stand der Dinge: Das vorgelegte Konzept erfülle die Vorgaben der Stadtverwaltung und auch die des geltenden Bebauungsplanes „Hengelage“, wie stellvertretender Stadtdirektor Frank Wuller deutlich machte. Eine Änderung des Bebauungsplanes sei allerdings erforderlich, weil das Areal teilweise noch als öffentliche Straßenverkehrs- und Parkfläche sowie als öffentliche Grünfläche mit Spielplatz ausgewiesen sei. Das Verfahren könne noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, wenn der Stadtrat in seiner März-Sitzung den Aufstellungsbeschluss fasse.





SPD begrüßt Vorhaben, Grünen lehnen Konzept ab

Die Diskussion: Angesichts des „enormen Engpasses“ an Eigentums- und Mietwohnungen in Quakenbrück könne die SPD den Plänen „für dieses Filetgrundstück“ zustimmen, kündigte Paul Gärtner an. Für seinen Fraktionskollegen Andreas Küper war der Vorschlag „einer der besten, die ich je gesehen habe“. Kritik kam von Andreas Henemann. Der Grünen-Ratsherr kündigte an, den Entwurf nicht mitzutragen. Ihn störe die geplante zweigeschossige Bebauung, da es in der Nachbarschaft durchweg eingeschossige Häuser gebe. „Das passt nicht“, argumentierte er. Eine „städtebauliche Entgleisung“ gelte es zu verhindern, außerdem müssten die Rechte der Anwohner und ihre Privatsphäre berücksichtigt werden, an deren Gärten an die neuen Gebäude grenzten. In der Zwickmühle sah sich auch Manfred Neebuhr (FDP). Quakenbrück brauche auf der einen Seite dringend Wohnraum, auf der anderen Seite müssten die Häuser auch in die Nachbarschaft passen. Er empfahl, noch einmal über die Pläne nachzudenken.

Anzeige Anzeige

Wuller: Häuser mit zwei Vollgeschossen sind möglich

Frank Wuller wies auf die Vorgaben des seit mehr als 40 Jahren geltenden Bebauungsplanes hin. Dieser lasse Häuser mit zwei Vollgeschossen zu. Er habe Verständnis für die Anlieger, allerdings hätten alle gewusst, „dass da irgendwann mal Häuser entstehen und sie nicht 40 Jahre auf eine grüne Wiese schauen“. Das Projekt der Kreissparkasse „fällt nicht vom Himmel“, zuletzt habe es im Jahr 2013 Pläne für eine Bebauung gegeben.





Bauausschuss berät wieder Ende Februar



Die Entscheidung: Auf Antrag von Jürgen Götting (CDU) und angesichts des in seiner Fraktion bestehenden Diskussionsbedarfs beschloss der Bauausschuss mehrheitlich, eine Entscheidung zu vertagen. Vorsitzender Ludger Greten (CDU) sicherte den anwesenden Anwohnern zu, „dass das heute der Startschuss für die Diskussion war, die in voller Transparenz erfolgen wird“. Einige von ihnen hatten in der Einwohnerfragestunde ihre Kritik an den Plänen geäußert.