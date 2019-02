Quakenbrück. Hubert Schwertmann, der seit 1982 am Artland-Gymnasium Quakenbrück (AGQ) die Fächer Deutsch und Politik unterrichtet hat, ist zum Ende des Schulhalbjahres in den Ruhestand verabschiedet worden.

Nach Abschluss der kaufmännischen Lehre bei Karmann in Osnabrück entschied sich Hubert Schwertmann, der 1953 in Thiene/Alfhausen geboren wurde, zu einem Lehramtsstudium und belegte 1976 an der Universität Osnabrück die Fächer Deutsch und Politik, die er seit 1982 am AGQ unterrichtete, zunächst als Studienassessor, dann als Studienrat und schließlich seit 2008 als Oberstudienrat. Zu seinen Aufgaben gehörten laut Pressemitteilung der Schule die Leitung der Fachgruppe Politik-Wirtschaft sowie die Betreuung der offenen Ganztagsschule und der Schuljahrgänge fünf und sechs.



Feste, Jubiläen und Projektwochen vorbereitet

Seinem Engagement für Schule und Schüler sei es zu verdanken, dass das AGQ regelmäßig die „Anerkennung der Schule als Träger der Mofa-Ausbildung“ erhalten habe, heißt es vonseiten der Schule weiter, da er seit 1986 die Lizenz für die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern zum Erwerb der Mofa-25-Prüfbescheinigung besitze.

Überhaupt habe sich Schwertmann vielfältig für das Wohl des AGQ engagiert, zum Beispiel in verschiedenen Ausschüssen und Kommissionen zur Vorbereitung von Schulfesten, Jubiläen sowie Projektwochen, bei der Betreuung seiner Schülerinnen und Schüler bei Praktika oder als Beratungslehrer. Menschlich zugewandt, vielseitig interessiert, offen und ohne Vorurteile sei er ein unverzichtbarer Partner für alle gewesen.

Mit Humor und Gelassenheit

Aufgrund seiner vielen Kontakte in und außerhalb der Stadt Quakenbrück sei er nach wie vor sehr gut vernetzt, was ihn vor allem in Krisensituationen zu einem verlässlichen und tatkräftigen Lehrer und Kollegen machte, der immer eine patente Lösung anbieten konnte. Mit seinem Humor, seiner Gelassenheit und positiven Einstellung zum Leben gelang es ihm im Laufe seiner langjährigen Tätigkeit am AGQ, auch schwierige Situationen zu meistern.

In 39 Jahren hat er unzählige Schüler unterrichtet und sie in ihrer Entwicklung begleitet und in ihrer Arbeit unterstützt. Bis heute erinnern sich Ehemalige mit Freude an ihren „alten“ Politik- oder Klassenlehrer. Gerührt und sichtlich bewegt von den vielen lobenden Beiträgen aus dem Kollegiums und der Schulleitung während seiner Verabschiedungsfeier hob der zukünftige Pensionär den besonderen Stellenwert des Artland-Gymnasiums für ihn persönlich, aber ebenso für die Stadt Quakenbrück und ihre Bewohner hervor.