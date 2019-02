Quakenbrück/Amasaman. Für den Verein „Tovarishch – Hilfe für Kinder“ ist sein Projekt in Ghana eine Herzensangelegenheit. Eine in die Jahre gekommene Zisterne ist jetzt gemeinsam von Berufsschülern aus Amasaman und dem Ammerland erneuert worden. Ein gelungenes Beispiel für die Hilfe zur Selbsthilfe.

Rund zehn Stunden dauert der Flug in die westafrikanische Hauptstadt. In der „Greater Accra Region“ von Ghana liegt Amasaman, Standort der von Tovarishch initiierten Twumasi Boateng Senior High Technical School. Die Hilfe zur Selbsthilfe funktioniere, sagt Rita Meyer vom Tovarishch-Vorstand, weil der Quakenbrücker Verein Know-how einbrachte und Investitionshilfen für Planung und Bau leistet, aber den gut laufenden Betrieb der Berufsschule nur ideell unterstützt. „Ideal wäre ein Genossenschaftsmodell“, ergänzt ihr Kollege Wolfgang Riebold. Das gesetzliche Schulgeld werde übernommen von der sozialistischen Regierung.

Berufsschüler aus Bad Zwischenahn vor Ort

Es gibt mittlerweile Klassen für Bauschlosser und Bauzeichner, für Maurer und Kfz-Schlosser; IT-Technik an 20 Computerplätzen und Hauswirtschaft sind weitere Fächer. Vor Jahren gab es schon kleinere Aufträge wie zur Herstellung von Möbeln. Jetzt stand die Erneuerung der gemauerten Zisterne an, die kombiniert ist mit einem 20.000-Liter-Tank. Berufsschullehrer Daniel Brunn und seine Schüler aus Bad Zwischenahn instruierten vor Ort durch „Learning by doing“, wie man ein Bauwerk fachgerecht renoviert. Errichtet wurde auch ein lichtdichtes Satteldach, das Algenbildung verhindern soll.

Spontane Feier nach getaner Arbeit

Der Kontakt ins Ammerland habe sich durch einen glücklichen Zufall ergeben, freut sich Riebold über die weiterhin zugesagte tatkräftige Unterstützung. Trinkbares Wasser – genießbar nach Abkochen – werde in der Regenzeit über Dachrinnen an den Schulgebäuden aufgefangen und sei lebenswichtig, beim Kauf am Tankwagen jedoch viel zu teuer. Ein Brunnen ist nicht ergiebig genug. Installiert wurde auch eine Pumpe. Nach knapp zweiwöchiger Maurer- und Zimmermannsarbeit präsentierte die afrikanisch-deutsche Arbeitsgemeinschaft bei einer spontanen Feier stolz ihr fertiges Werk.

Projekt ist auf gutem Weg

Kontakte zum ghanaischen Schulministerium ermöglichten einen mehrjährigen Entwicklungsplan, der in Accra vorgestellt wurde; im Vorfeld hatte auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung das Vorhaben finanziell unterstützt. Das Projekt sei auf einem guten Weg, resümierte der Tovarishch-Vorstand nach der Rückkehr zufrieden.