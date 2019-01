Viele fleißige Hände packten mit an, um die St.-Marien-Kirche in Quakenbrück teilweise auszuräumen. Foto: Björn Thienenkamp

Quakenbrück. „Jeder nur ein Kreuz!“, lautete in Anlehnung an die Komödie „Das Leben des Brian“ der britischen Komikertruppe Monty Python scherzhaft die Arbeitsanweisung für die etwa 15 Helfer, die am Montagabend die St.-Marien-Kirche in Quakenbrück teilweise für den Maler räumten.