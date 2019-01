Nortrup. Tradition und Moderne – beides war zu registrieren beim Dreikönigstreffen der FDP Artland für Mitglieder und Delegierte im Gasthaus Brundiers in Nortrup. Philipp Rösler als prominenter Ehrengast konnte am Freitagabend sein mit Spannung erwartetes Referat nicht halten, weil sein Flug dem Eisregen zum Opfer fiel. Für ihn sprang Bundestagsabgeordneter Matthias Seestern-Pauly ein, der kurz, aber prägnant Programm und Probleme der Bundes-FDP aufzeigte.

Ein wenig Enttäuschung war schon spürbar über den Ausfall des Ex-Ministers und früheren Vizekanzlers. „Ich bleibe da am Ball – er will und wird beim nächsten Mal kommen“, sagte Organisatorin Rieke Diersing-Espenhorst entschlossen. Zuvor hatte der FDP-Vorstand aus Nortrup und aus dem Artland die Gäste willkommen geheißen.

Seestern-Pauly: Hysterie in Feinstaubdebatte

Matthias Seestern-Pauly, der für seinen Vortrag eine Klausurtagung in Melle unterbrach, bezeichnete die FDP als „Kraft der Mitte“, die sich verstärkt einbringen müsse bei politischen Diskussionen. Beim Thema Feinstaubbelastung komme es zu völlig übertriebenen Gefährdungseinschätzungen, zu einer Hysterie, die geeignet sei, eine der Kernindustrien, die Arbeit und Wohlstand sichere, „vor die Wand zu fahren“. E-Autos allein seien nicht die Lösung, zumal die Gewinnung von Lithium extreme Schäden für Umwelt und Arbeiter in den Herkunftsländern verursache.

Erhalt der Förderschulen gefordert

Die Sozial- und Wirtschaftspolitik der Regierungsparteien kritisierte der Redner. Die Fairness zwischen Staat und Bürgern käme zu kurz, denn Möglichkeiten für Steuersenkungen würden nicht genutzt. CDU und CSU hätten trotz gegenteiliger Ankündigungen die Abschaffung des Solidaritätszuschlages abgelehnt. Viele Sozialleistungen kämen nicht an oder würden nicht abgerufen. Statt mehr Geld dort hineinzupumpen, sollte man „den Bürgern auf die Beine helfen“, meinte er. Ein wichtiges Anliegen sei ihm der Erhalt der Förderschulen, für die er Lobby sein wolle; Kinder, nicht Ideologien müssten in den Mittelpunkt gestellt werden; Eltern müssten die Wahl haben, was für ihr Kind das Beste sei.

Kinderarmut: FDP-Politiker fordert Systemwechsel

Kritik eines Gastes am Vorschlag, Bußgelder im Verkehr nach Einkommen zu erheben, wollte der Referent nicht grundsätzlich teilen. Finanzämter könnten das Existenzminimum von Amts wegen errechnen und Bedürftige beim Bildungs- und Teilhabepaket berücksichtigen, so Seestern-Paulys Antwort auf eine Frage. Seine Ansicht als kinder- und jugendpolitischer Sprecher sei: Das Problem Kinderarmut verlange einen Systemwechsel. Bezeichnungen der Regierungsmehrheit wie „Gute-Kita-Gesetz“ oder „Starke-Familien-Gesetz“ seien verfehlt, das müssten schließlich die Bürger beurteilen.

Die Heiligen Drei Könige, zu Gast bei dieser Traditionsveranstaltung der FDP, sangen „Wo seid ihr gewesen, wo wollt ihr hin“ und andere Lieder, ehe die junge Truppe des Musikvereins Nortrup musikalisch gekonnt mit „Tochter Zion“ und „Leise rieselt der Schnee“ etwas Wehmut und viel Beifall der Gäste hervorrief.