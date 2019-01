Quakenbrück. „Ihr seid jeden dritten Tag im Einsatz“, würdigte Quakenbrücks Polizeichef Henrik Marten in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Quakenbrück deren 109 Einsätze im vergangenen Jahr.

Rückblick: Die Ausrüstung auf den Fahrzeugen sei auf dem Stand der Technik, das 30 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug 16-TS sei außer Dienst gestellt worden, sagte Ortsbrandmeister Sven Dehne n in seinem Bericht. Dank Jens Ludmann sei die neue Homepage geschaltet worden, auch bei Facebook und Instagram trete man auf, letztendlich zur Mitgliedergewinnung.

Von den 109 Einsätzen seien 53 Brandeinsätze, 47 technische Hilfeleistungen und neun sonstige Einsätze gewesen, so Dehnen. Bei den Brandeinsätzen seien sechs Großbrände, fünf Mittelbrände und 26 Klein- und Entstehungsbrände angefallen, zehn davon als nachbarschaftliche Hilfe. Die Alarmierungen nach Auslösung von Brandmeldeanlagen sei mit zwölf Stück deutlich weniger geworden, sieben seien Fehlalarmierungen und fünf Täuschungsalarmierungen gewesen. Zu den Gebäudebränden an der Bremer Straße am 27. Mai und 3. Oktober kamen nach den Worten des Ortsbrandmeisters noch zwei Großbrände in Nortrup. Unter den 47 technischen Hilfeleistungen waren sechs Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen. Neun Mitglieder halfen zudem drei Tage lang beim Moorbrand in Meppen.

Von den 42 Dienstabenden seien 30 Ausbildungsdienste in Theorie und Praxis, drei Dienste für die Hydrantenkontrolle, zwei Objektbesichtigungen, eine Dienstfahrt und sechs sonstige Dienstabende gewesen, berichtete Zugführer Kai Dehnen. Für die Technische Einheit Bahn habe es glücklicherweise lediglich Übungsdienste und eine Zugübung gegeben. Bei der Feuerwehrbereitschaft Nord sei das Löschgruppenfahrzeug LF16-TS im Fachzug 5 – Wasserförderung eingebunden gewesen, neben einer Zugübung und einer Bereitschaftsübung in Ankum auch beim Moorbrand in Meppen. Bei der Jugendfeuerwehr seien ein Einstiegslehrgang, zwei Sportlehrgänge und ein Lehrgang zur Jugendleiter-Card besucht worden, vier Kameraden hätten an der Truppmann-Ausbildung teilgenommen.

Feuerwehr hat 205 Mitglieder

Auf die Aktivitäten des Nachwuchses ging auch Jugendfeuerwehrwart Denis Dröge ein, berichtete vom Zeltlager an der Nordsee und der Übernachtung im Feuerwehrhaus.

Statistik: Die Feuerwehr Quakenbrück habe in der Einsatzabteilung durch Aufnahme sieben neuer Mitglieder nunmehr 65 aktive Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren, listete Sven Dehnen auf. Die Jugendfeuerwehr habe 19 Mitglieder, und in der Altersabteilung seien neun Kameraden verzeichnet, insgesamt seien das 93 Mitglieder, fuhr er fort. Zudem bestehe der Freundeskreis der Feuerwehr mit 112 fördernden Mitgliedern, die Hälfte seien passive Mitglieder. Insgesamt sind es 205 Mitglieder.

Die Aktiven waren überörtlich auf Landkreisebene im Wasserversorgungszug der Feuerwehrbereitschaft Nord und in der Technischen Einheit 1 Bahn eingebunden und leisten die Fahrbereitschaft für den „Leitenden Notarzt“ für das nördliche Osnabrücker Land, im vergangenen Jahr achtmal.

Die Dienstbeteiligung habe bei durchschnittlich 23,2 Mitgliedern gelegen. Ein vorbildliches Engagement mit einer Dienstbeteiligung von 100 Prozent habe Jens Ludmann gezeigt, berichtete Kai Dehnen weiter.

Christian Spitzkowski neuer Gruppenführer

Wahlen: Norbert von Drehle hat seinen Posten als Gruppenführer aus privaten Gründen nach drei Jahren zur Verfügung gestellt, Nachfolger wurde Christian Spitzkowski. Zum Schriftführer wiedergewählt wurde Martin Hohnhorst und Gerätewart wurde auch Christian Spitzkowski.

Grußworte: „Wenn andere zu Hause auf dem Sofa sitzen, seid ihr für andere unterwegs“, überbrachte Bürgermeister Matthias Brüggemann auch für den stellvertretenden Samtgemeindebürgermeister Hubert Schwertmann den Dank der Samtgemeinde und Stadt, lobte insbesondere die gute Jugendarbeit. „Der Dank der Polizei geht an alle, die bereit sind, sich in den Dienst der Feuerwehr zu stellen“, sagte Henrik Marten. „Eure Arbeit ist ganz schön und ganz wichtig“, ergänzte Manfred Buhr. „Die gute Ausbildung ist zu loben“, stellte der Gemeindebrandmeister fest.

Termine: Das Sommerfest soll am Samstag, 31. August, stattfinden.

Informationen im Internet:www.feuerwehr-quakenbrueck.de.