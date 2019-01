Menslage. „Tiere fragen und werten nicht, sie sind authentisch und deshalb ideale Therapie-Assistenten“, sagt Nicole von der Beeke. Sechs Jahre hat die 46-Jährige den tiergestützten Bereich einer Bremer Stadtteilfarm geleitet, bevor sie der Liebe wegen ins Artland gezogen ist.

Hier gründete sie eine Familie und absolvierte die Fachschule für Heilerziehungspflege. Damit schaffte sie eine Basis für weitere Fortbildungen im Entspannungsbereich und in der tiergestützten Interaktion. Seit 2014 bildet sie mit den Hunden Lilly und Jasper ein Therapiebegleithundeteam, das sich nicht nur im Artland einen Namen gemacht hat.

„Ich bin mit Tieren groß geworden, weil wir zu Hause einen kleinen Zoo mit Haustieren hatten, die wir aufgepäppelt haben“, berichtet von der Beeke darüber, wie ihre innige Bindung zu Tieren entstanden ist. Im Therapieeinsatz schätzt sie das einfühlsame Verhalten ihrer Hunde ganz besonders, denn sie vermitteln ihren „Schützlingen“ ein Gefühl von Akzeptanz.

Durch das Erleben von Nähe, Wärme und Kontakt finden die Kinder Sinn und Anerkennung, fassen Vertrauen und lernen auf kognitiver Ebene viel über den artgerechten Umgang, Haltung, Biologie und die Abstammung von Hunden. Während der vier bis zehn Lerneinheiten achtet von der Beeke insbesondere auf die Einhaltung von Regeln zum Schutz der Kinder und ihrer Tiere. Dabei wird die Körpersprache von Lilly und Jasper unter die Lupe genommen.

Ängste abbauen

Viel Spaß machen sowohl die spielerischen Kommandos sowie die Führ- und Bodenarbeit mit den Hunden als auch das Malen, Basteln und Leckerlis backen. „Ich lege sehr viel Wert auf das geordnete Begrüßungsritual zwischen den Tieren und den Kindern“, erklärt Nicole von der Beeke. Auch in die Raumgestaltung mit Teppichfliesen, einer Decke und einem Hundetrinknapf bezieht sie die Kinder bewusst mit ein. Denn ihr Selbstbewusstsein und die Impulskontrolle sollen durch die Arbeit im Therapiebegleithundeteam gestärkt werden.

„Die ausgebildeten Hunde spiegeln die jeweilige Situation. In unseren gemeinsamen Übungen lernen die Kinder sich zurückzunehmen oder sich durchzusetzen und ihre Angst abzubauen“, setzt die Pädagogin auf ihre intelligenten Vierbeiner, welche die Kinder sogar beim Lesen positiv beeinflussen. Am liebsten würde von der Beeke die tiergestützte Interaktion in einem Ganztagsangebot in der offenen Kinder- und Jugendarbeit durchführen. Ihr großer Traum jedoch ist eine kleine Farm mit verschiedenen Tieren, wohin die Kinder immer kommen dürften, wann sie wollen. „Dafür suche ich noch Investoren, die dieses Projekt beim Bau der notwendigen Gebäude und in den laufenden Kosten unterstützen“, hofft sie auf die baldige Verwirklichung dieser Idee.

Aus- und Fortbildungen

Doch bis es soweit ist, will von der Beeke noch eine Ausbildung zur Fachkraft für tiergestützte Intervention machen. Derzeit erneuert sie einmal jährlich ihr Zertifikat als Therapiebegleithundeteam. Im März plant sie außerdem die Teilnahme an einer Fortbildung zur tiergestützten Sterbe- und Trauerbegleiterin.

Kontakt und weitere Informationen bei Nicole von der Beeke unter Telefon 05431/ 905969 oder Mobil 0151/25503493 und im Internet nicolevonderbeeke@live.de.