Quakenbrück Ob die Durchfahrt zwischen den Gebäuden Markt 6 und Markt 7 umgestaltet wird oder nicht, steht noch nicht fest. Der Bauausschuss des Stadtrates reichte den dazu vorliegenden Antrag der CDU an die anderen Fraktionen weiter.

Die Christdemokraten hatten beantragt, die schmale Durchfahrt zwischen dem Restaurant „Da Seba“ (Markt 6) und dem Stadtmuseum Quakenbrück (Markt 7), die vom Marktplatz in die Theisstraße führt, mit Hochborden auszustatten, um vor allem Lastwagen besser durch das Nadelöhr zu lenken. In der Vergangenheit sei es, erläuterte CDU-Ratsherr Bernd Stöver, immer mal wieder dazu gekommen, dass Lkw-Fahrer mit ihrem Gefährt die Engstelle unterschätzten und an der Dachrinne des Hauses Markt 6 hängen blieben. Außerdem schlugen die Christdemokraten vor, die auf das Straßenpflaster zur Verkehrsberuhigung montierten Bremsschwellen vor oder hinter das Gebäude Markt 6 zu verlegen, um Erschütterungen zu vermeiden, wenn Fahrzeuge darüberfahren.

Fahrbahn muss mindestens 2,55 Meter breit sein

In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses präsentierte die Verwaltung einen ersten Entwurf für den Bau der Hochborde entlang der beiden Fachwerkhäuser. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass „diese Idee auf Kante genäht ist“, erklärte Bauamtsmitarbeiter Klaus Robken. Die Mindestdurchfahrbreite für Fahrzeuge müsse 2,55 Meter betragen. So blieben für das Hochbord in Höhe des Hauses Markt 6 nur 80 Zentimeter, entlang des Stadtmuseums 40 Zentimeter übrig.

Sind Poller eine Lösung?

In der Diskussion empfahl Paul Gärtner (SPD), noch keine Entscheidung zu treffen. Der Rat habe im Zuge des Verkehrsentwicklungskonzeptes entschieden, die Theisstraße zur Fahrradstraße zu machen, außerdem solle der Verkehr vom Marktplatz in Richtung Theisstraße als Einbahnstraße geführt werden. „Wir sind mitten im Verfahren. Ich warne vor einem Schnellschuss. Wir sollten abwarten, was die Fachbüros ermitteln“, sagte er. Andreas Henemann (Bündnis 90/Die Grünen) sah ebenfalls das Problem, allerdings bei der Gestaltung der Hochborde angesichts der geringen Abstände zu den Häusern. Poller könnten eine Alternative dazu sein und die Gefahrenstelle gerade für Fußgänger entschärfen helfen.

Auf eine weitere Diskussion verzichteten die Ausschussmitglieder. Stattdessen folgten sie einstimmig dem Vorschlag Paul Gärtners, das Thema in die Ratsfraktionen zu verweisen.