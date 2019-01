Badbergen. Ein 92-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall in Badbergen leicht verletzt worden.

Wie die Polizei Quakenbrück auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, war der Badberger gegen 13 Uhr auf der Dinklager Straße in Richtung Badbergen unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam nach links von der Straße ab und fuhr in einen Graben.

Mann kam ins Krankenhaus

Dabei zog sich der 92-Jährige leichtere Verletzungen zu, wie die Polizei berichtete. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden.