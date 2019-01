jase Nortrup. Milchkuh Echo hat in ihrem Leben 100.000 Liter Milch gegeben. Kein Wunder, dass auf dem Hof Kahtenbrink in Nortrup die Freude groß war. Nur Kuh Echo war der ganze Rummel um ihre Milchleistung offenbar etwas zu viel des Guten.

Die elf Jahre alte Kuh Echo ist eine von 170 Milchkühen auf dem Hof Kahtenbrinks am Nortruper Ortsrand. Am Mittwochabend stand das schwarzbunte Fleckvieh im Mittelpunkt des Interesses: Neben der Familie Kahtenbrink hatten sich auch Nachbarn, Freunde und Vertreter der Osnabrücker Herdbuch-Genossenschaft (OHG) eingefunden. Denn Echo hatte einen Grund zur Feier geliefert: Sie gab in ihrem bisherigen Leben 100.000 Liter Milch.

Ihre Besitzer, das Landwirtsehepaar Manfred und Silke Kahtenbrink, sind daher sehr stolz. Denn die normale Lebensleistung einer Milchkuh liegt zwischen 30.000 und 40.000 Litern, erklären sie. Einmal im Monat wird die Milch der einzelnen Kühe kontrolliert und gemessen. Der Milchleistungsprüfer rechnet das Ergebnis dann auf einen Monat hoch. So knackte Echo Ende vergangenen Jahres die beachtliche 100.000-Liter-Marke.

Echo erwartet ihr neuntes Kälbchen

Dafür erhielt Echo einen prächtigen Lorbeerkranz umgehängt, den Eva Kahtenbrink zusammen mit ihrer Freundin Isabell gebunden hatte. Aber eine echte Milchkuh hat für derlei Feierlichkeiten, die zudem noch bei Eiseskälte stattfanden, einfach keinen Sinn. Nur widerwillig ließ sie alles über sich ergehen – und nach dem ganzen Rummel und Trubel war sie froh, wieder in ihren Stall geführt zu werden.

Prachtkuh Echo kam am 23. November 2007 zur Welt und trägt zurzeit das neunte Kalb aus. „Für eine Kuh dieses Alters ist sie nahezu makellos“, merkte Manfred Kahtenbrink stolz an. Auch Besamungstechniker Ulrich Meyer, der die letzte Besamung bei Echo vornahm, sprach seine Anerkennung aus. Anders als zu vermuten wäre, bekommt Echo übrigens keine Extra-Behandlung oder spezielles Futter. Es sind scheinbar die Gene und ein wenig Glück, die eine Milchkuh dazu bringen, so viel Milch zu geben.