Nortrup. Mitglieder des Erntevereins Nortrup tauschen ihre Uniform derzeit gegen Arbeitskleidung: In vielen freiwilligen Stunden wird die Schießhalle renoviert, finanzielle Unterstützung gab es dafür auch von dem Innogy-Projekt „Aktiv vor Ort“.

Passend zum 125-jährigen Bestehen, das der Ernteverein Nortrup in diesem Jahr feiert, soll auch die Schießhalle beim Vereinswirt Antonius Brundiers in neuem Glanz erstrahlen. Mithilfe des Energieversorgers Innogy konnten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer die in die Jahre gekommene Halle aus dem Dornröschenschlaf erwecken und energetisch sanieren.

Arbeiten kommen gut voran

Innogy-Mitarbeiter und Vereinsmitglied Thomas Wellbrock hatte sich bei seinem Arbeitgeber für dieses Projekt eingesetzt und packte natürlich auch tatkräftig mit an. „Wir sind gut dabei und kommen mit den Renovierungsarbeiten zügig voran“, freut sich der Präsident des Erntevereins, Jörg Rode, der sich bei Wellbrock für die finanzielle Unterstützung der Innogy bedankte. Ein weiterer Dank galt den freiwilligen Helfern, die auch bei den kommenden Arbeitseinsätzen gern gesehen sind.