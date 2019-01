Badbergen. Beim Badberger Neujahrsempfang hielten Bürgermeister Tobias Dörfler und Artlandbürgermeister Claus Peter Poppe vor zahlreichen Gästen Rückblick auf das vergangene und Ausblick auf ein vielversprechendes neues Jahr. Der Ehrenamtspreis 2019 der Gemeinde wurde an Renate Sandmann für ihr Engagement im DRK-Blutspendedienst verliehen.

Beifall und Schmunzeln erntet Dörfler, der Themen wie Dorferneuerung und Breitbandverkabelung in den Mittelpunkt stellte. Glasfaseranschlüsse für jeden Haushalt seien angekündigt. Der „sagenumwobene Buswendeplatz in Groß Mimmelage“, so der Bürgermeister, solle – hoffentlich einvernehmlich – attraktiv gestaltet werden können. Kompliziert zu berechnen seien Anliegerbeiträge für den Ausbau der Bahnhofstraße im Zuge der Dorferneuerung, die insgesamt als Erfolgsmodell angesehen werde.

Gewerbeentwicklung werde an der nördlichen Grenze vorangetrieben. Der Bürgermeister dankte den treuen Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, der „tollen Truppe“ des Bauhofs, den Badberger Ratsmitgliedern Poppe und dem Ersten Samtgemeinderat Frank Wuller.

2018 sei buchstäblich ein heißes Jahr gewesen, sagte Claus Peter Poppe und sprach den Feuerwehren Dank aus für Tatkraft, Leistung und Engagement für die Kommunen. „Gemeinsamkeit kann sich nur halten, wenn auch die Leistungen, die damit verbunden sind, gewürdigt werden.“

Ein „Jahr des Planens und Bauens“ sei auch 2019 zu erwarten. Zum wachsenden Problem fehlender Ärzte kündigte Poppe eigene Vorschläge an. Initiativen aus der Bevölkerung seien zu begrüßen. Der Bürgerradweg in Grönloh/Wehdel sei zum landesweit beachteten Modellprojekt geworden. Europäische Probleme der Zuwanderung würden in der Samtgemeinde human gehandhabt, wie es Bundespräsident Walter Steinmeier fordere. Darauf sei er stolz „Für diese Stärke des demokratischen Zusammenlebens stehen Sie alle,“ sagte Poppe mit Nachdruck.

Die Preisträgerin stehe nicht gerne in vorderster Reihe, engagiere sich aber seit Jahrzehnten vorbildlich, betonte Tobias Dörfler. Als er den Einsatz beim DRK und Blutspendeterminen verriet, löste sich das Rätselraten. Renate Sandmann habe freiwillig immer weitergemacht, „weil sich ja sonst niemand findet“. Den Wunsch nach einer Nachfolgerin äußerte sie auch jetzt, bevor sie unter großem Beifall den Ehrenamtspreis entgegennahm.