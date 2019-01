Badbergen. Ihr 25-jähriges Praxisjubiläum hat Physotherapeutin Grit Rüter in der Krankengymnastik-Praxis zum Klitzenbach 8a mit ihren Mitarbeiterinnen Viktoria Fuchs und Ulrike Burmeister, die ebenfalls schon lange in Rüters Praxisteam tätig sind, gefeiert.

Ulrike Burmeister ist seit 20 Jahren als Physiotherapeutin und seit fünf Jahren als Fußpflegerin engagiert im Einsatz, während Viktoria Fuchs seit zehn Jahren ihre Patienten mit viel Herzblut und Kompetenz krankengymnastisch behandelt.

„Meine Mitarbeiter lieben ihren Beruf über alles, da er für sie eine Berufung darstellt“, freute sich Grit Rüter. „Eine kleine Feier und Präsente waren mein Dankeschön für ihre Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft.“ Im Sommer habe sie zudem noch einen gemeinsamen Praxisausflug geplant, kündigte Grüter an, die am 3. Januar 1994 an der Hauptstraße 53 ihre Praxis eröffnet und dort zunächst allein agiert hatte. In den folgenden Jahrzehnten hat sie ihren Mitarbeiterstab erweitert und die Praxis an den Klitzenbach verlegt.

Einzelbehandlungen und Kurse

Hier entfaltete sich im Laufe der Zeit eine breite Angebotspalette an therapeutischen und prophylaktischen Maßnahmen für jedes Alter und zahlreiche Krankheitsbilder. Neben den Einzelbehandlungen gibt es Kurse für die Rückengesundheit, den Beckenboden sowie Yogakurse im modernen Ambiente der Praxis. Ein neuer Trainingsraum bietet spezielle Geräte für den Rehasport.

Auf diese Weise ist Rüters Wirkungsbereich immer weiter gewachsen. Ein Glückfall für die Artländer Patienten, die hier im Wellnessbereich bei einer Hot-Stone-Massage entspannen können.