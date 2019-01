Löningen. Zu seinem 30. Geburtstag hat sich der Tourismusverband Hasetal Touristik für Reiselustige etwas Besonderes einfallen lassen. Im neuen Programm für 2019 gibt es eine Jubiläumstour.

Neben vielen Klassikern im neuen Katalog „Radurlaub im Erholungsgebiet Hasetal“ überraschen Wilhelm Koormann und sein Team mit dieser Geburtstagstour. Sie führt Radler an vier Tagen von Meppen über Lindern, Lastrup und Ankum und wieder zurück nach Meppen. Sie bietet den Teilnehmern unterwegs kleine Freuden und Schlemmereien.

Anlässlich des runden Geburtstags plant Koormann im Sommer zusätzlich eine spezielle Feier. „Hase trifft Ems – die Tour für Sparfüchse“ lautet eine sechstägige Radlerreise von Bramsche über Quakenbrück, Haselünne, Lingen, Rheine und wieder zurück nach Bramsche. Ebenso reizvoll ist die viertägige Grenzgängerroute Teuto-Ems auf Vier Sterne-Qualitätsniveau von Bad Laer über Versmold und Ostbevern. Diese Pauschale vertreibt die Hasetal-Touristik in Absprache mit dem Tourismusverband Osnabrücker Land.

Neue E-Bike-Genießer-Tour

„Hochprozentiges“ verspricht die neue E-Bike-Genießer-Tour mit einer Übernachtung in guten Mittelklasse-Hotels in Haselünne, einer erfahrenen Reiseleitung, Besichtigungen und Verköstigungen inklusive der Teilnahme an einer Verlosung eines E-Bikes und Pannenservice. Weitere Extras können dazu gebucht werden.

Ausgehend von Bersenbrück können ab acht Personen die erneuerte kulinarische Clubtour mit zwei Übernachtungen genießen. An 25 Terminen dürfen Interessierte wieder „auf Rezept“ radeln. Das erfolgreiche Präventionsangebot lädt auch 2019 neben dem Radfahren zum Autogenen Training oder Progressiver Muskelentspannung sowie zum gesunden Ernährungskurs ein. Der Radurlaub wird im Osnabrücker Land und im Emsland an verschiedenen Standorten durchgeführt. Nach ähnlichem Konzept verläuft der neue Wanderurlaub „auf Rezept“, der Vitalität und Fitness mit jedem Schritt anstrebt. Die Wanderurlaube enthalten fünf geführte Wanderungen, sechs Übernachtungen inklusive abendlicher Menüs und Lunchpakete sowie zwei Präventionsangebote. Das „Gesundheitswandern“ wird an 26 Terminen rund um Ankum und Meppen angeboten. (Weitere Infos unter www.wanderurlaubaufrezept.de).

Drei neue Thementouren

Unter den acht E-Bike-Tagestouren wird es ab Anfang April drei neue attraktive Thementouren geben, verriet Koormann. Der neu engagierte Blühstreifenmanager nimmt ab April sein Aufgabenfeld in Angriff, die Touristen mit blühenden Landschaften statt monotonen Maisfeldern zu erfreuen. Ab Mai seien wieder Kanu- und Draisinentouren sowie Dampfzugfahrten geplant. Auf Wunsch stelle die Hasetal-Touristik verschiedene Bausteine zusammen.

Infos können unter Telefon: 05432/599599, per FAX unter 05432/599598 sowie per Internet unter www.hasetal.de (info@hasetal.de) anfordert werden.