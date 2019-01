Quakenbrück. Viele Jahre hat Hildegard Wielage die Leitung des Diakonie-Shops innegehabt, eines der ältesten Angebote des Diakonievereins Neustadt „Das Netz“ in Quakenbrück, der 2004 gegründet wurde. Jetzt nahm die langjährige Chefin des Ladens Abschied. Sie legt ihr Amt in jüngere Hände. Bettina Nelson wird die Aufgabe zunächst kommissarisch übernehmen.

„Der Vorstand dankt allen ehrenamtlichen Mitarbeitenden, insbesondere Frau Wielage“, sagte Natalia Gerdes. Die Vorsitzende des Vereins und Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Bramsche unterstrich im Beisein des 2. Vorsitzenden Jens Pietruszinski, das Ziel der Ehrenamtlichen und des Vereinsvorstandes sei, weiterhin ein stabiles und zuverlässiges Hilfsangebot in der Neustadt anzubieten. Wichtiger Existenzfaktor seien dabei Spenden, die im Shop abgegeben werden. Zum größten Teil, so Gerdes, kämen diese aus privaten Haushalten – wie gut erhaltene Kleidung und vieles mehr. Gespendet wird von Menschen aus der ganzen Samtgemeinde Artland und anderen Orten.

Gründung an der Goethestraße

Seit zehn Jahren befindet sich der Shop nach Gründung an der Goethestraße 30 nun an zentraler Stelle. Erfolgreich verlief dank Hildegard Wielage und vieler ehrenamtlicher Helfer der Umzug an die Artlandstraße 13. Zunächst mit alten Sachen eingerichtet, ist er heute gut ausgestattet mit stabilen Regalen, Ständen, passender Beleuchtung, elektronischen Hilfen und einladendem Mitarbeiterraum. Der Shop wird vorrangig von Menschen mit niedrigem Einkommen genutzt. Für sehr wenig Geld können hier Schuhe, Kleidung, Geschirr, Handtücher, Bettwäsche, Gardinen, Spielzeug und andere Haushaltsartikel erworben werden.

Viele Stammkunden

Jung und Alt, Alleinerziehende oder auch Menschen, die von weither nach Deutschland gekommen seien, suchten ihn gern auf, sagte Gerdes. Es gebe auch viele Stammkunden, die oft dort einkauften. Sie fühlten sich sehr wohl, blieben manchmal lange, auch weil sie zu Hause sonst niemanden hätten. Im Diakonie-Shop könne man die Mitarbeitenden immer ansprechen, und das tue gut. Zum Team gehören heute Waltraud Mundt, Waltraud Staadt, Elena Bauer und Karin Lerch, die seit zehn Jahren dabei ist.