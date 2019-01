Quakenbrück. Der Bauausschuss der Stadt Quakenbrück wird sich in seiner Sitzung am Montag, 21. Januar, auch mit der engen Durchfahrt zwischen den Häusern Markt 6 und Markt 7 beschäftigen. Die CDU-Fraktion hat dazu einige bauliche Veränderungen vorgeschlagen.

Für Lastwagen, die vom Neuen Markt in Richtung Lange Straße und umgekehrt unterwegs sind, ist die Durchfahrt zwischen dem früheren Burgmannshof, in dem das Restaurant „Da Seba“ untergebracht ist, und dem Stadtmuseum ein echtes Nadelöhr. Die geringe Breite der Straße unterschätzen viele Fahrer, andere erkennen die schmale Durchfahrt als Gefahrenpunktund sind deshalb im Schritttempo unterwegs, bleiben aber trotz aller Vorsicht hin und wieder an der Dachrinne des Hauses Markt 6 hängen und diese beschädigen.

Hochbord soll angelegt werden

Die CDU-Fraktion im Stadtrat will nun dauerhaft Abhilfe schaffen und den durchfahrenden Verkehr an dieser Stelle besser lenken, ist ihrem Antrag an die Stadtverwaltung zu entnehmen. Die Christdemokraten schlagen vor, die Durchfahrt baulich neu zu regeln und zu diesem Zweck an beiden Seiten ein Hochbord anzulegen. Es solle jeweils vom Beginn der Grundstücke Markt 6 und Markt 7 bis zur Einfahrt des Neuen Marktes reichen. Um dem historischen Umfeld gerecht zu werden, solle das Material nach dem Vorschlag der Fraktion entsprechend ausgewählt werden. Würden diese Arbeiten ausgeführt, so könne auch „das abgängige Pflaster in dem Bereich erneuert und der Verkehrsbelastung angepasst werden“, heißt es dazu in dem Antrag. Außerdem sollten die eingebauten Bremsschwellen zur Verkehrsberuhigung – wegen ihrer runden Form auch Kölner Teller genannt – verlegt werden – entweder vor oder hinter das Gebäude Markt 6. Damit würden Erschütterungen vermieden.

Weitere Themen der Sitzung

Die Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen der Stadt Quakenbrück beginnt am Montag, 21. Januar 2019, um 18 Uhr im Rathaus. Weitere Themen sind das Baugebiet Hartlage sowie der geplante Ausbau des Kreisverkehrs auf der Badberger Straße.