Hahnenmoor. „Rock im Moor“, Ehrungen verdienter Mitglieder, die Termine für das neue Jahr – das waren einige Themen, mit denen sich die Mitglieder des Schützenvereins Hahnenmoor in ihrer jüngsten Generalversammlung beschäftigten. Ein Überblick.

Rückblick: Zu Beginn der Generalversammlung des Schützenvereins Hahnenmoor erinnerte Präsident Volker Bunte noch einmal an die Höhepunkte des vergangenen Jahres. So sei unter anderem unter Leitung von Jörg See die Theaterbühne im Schützenhalle umgebaut worden. Ebenfalls habe der Verein einen neuen Vorhang als Raumteiler für die restaurierte Schützenhalle angeschafft. Die Arbeiten habe Andreas Meyer durchgeführt. Kurz vor Weihnachten hätten zudem noch 103 neue Stapelstühle erworben werden können. Volker Bunte bedanke sich noch einmal bei allen Helfern, insbesondere bei der Simper-Stiftung aus Berge, die den Kauf der neuen Stühle finanziell unterstützt habe.

Neue Vereinsmeister

Schießsport: Der Schießmeister Udo Greßbrand ging in seinem Bericht noch einmal auf die Ergebnisse der Schießsportveranstaltungen ein. Bei den Vereinsmeisterschaften 2018 siegte bei den Jugendlichen Alina Langenheder vor Johannes Merßing und Henning Merßing. Bei den Damen konnte sich Ingrid Greßbrand vor Karin Bohmann und Katja Heile durchsetzen. Vereinsmeister der Herren wurde Uwe Landwehr vor Andre Greßbrand und Rolf Dühne.

Den Königspokal erkämpfte sich Andre Greßbrand, der Vereinspokal ging an Christian Keck. Den Damenpokal errang Ingrid Greßbrand.

Finanzen: Der Geschäftsführer Hermann Langenheder führte in seinem Kassenbericht noch einmal die größten Ein- und Ausgaben aus dem Jahr 2018 auf. Das Geschäftsjahr konnte trotz der Ausgaben für die Renovierungen leicht positiv abgeschlossen werden, betonte er.

Ehrungen: Für zwölf Jahre als DJ bei der Jugendfete „Rock im Moor“ erhielten Jens Bokjanns und Christoph Heile mit einem Orden für besondere Verdienste. Hermann Langenheder erhielt einen Orden für 40 Jahre Vorstandsarbeit. Bernd Diekmann wurde in Abwesenheit für jahrelanges Sammeln der Kinderpreise für das Schützenfest gedankt.

Erstmals mit Vorderlader

Schützenfest: Unter dem Tagesordnungspunkt Schützenfest ging Präsident Volker Bunte auf den im vergangenen Jahr verändertem Ablauf und die damit verbundene Reduzierung auf zwei Tage ein. Das Königschießen fand nun am Samstagnachmittag statt. Am Abend folgte der Königsball mit Nachvereinen. Weiter ging es am Sonntag mit dem Klotzkönigschießen – erstmals auch mit dem Vorderlader. Auf die Teile durften nun nicht nur Vereinsmitglieder mitschießen, sondern auch alle Gästen über 18 Jahre.

Der neue Ablauf sei sehr positiv von Gästen und Schützenmitgliedern angenommen worden und werde beibehalten, so Volker Bunte. Das diesjährige Schützenfest wird am 15. und 16. Juni gefeiert, das Kaiserfest am 15. September gefeiert.

Wieder mit einer Liveband

Rock im Moor: Die Veranstaltung wird bekanntlich in Zusammenarbeit mit der Dorfjugend organisiert. Im vergangenen Jahr war nun zum ersten Mal „Accuracy“ eine Liveband mit von der Partie. Die Stimmung sei außerordentlich gut gewesen, wie Volker Bunte feststellte. Leider habe sich die Besucherzahl noch nicht in dem Rahmen bewegt, wie vorher kalkuliert. Das neue Rockfestival solle aber in diesem Jahr, mit einer Liveband wiederholt werden.

Termine: Zum Abschluss der Generalversammlung erinnerte der Präsident an die nächsten Termine. Am 23. Februar findet das Kohlessen statt. Am 08. März folgt das Boßelturnier in Hahnenmoor, am 30. März werden die Merzener Theatermakers wieder ihr aktuelles Stück in der Schützenhalle Hahnenmoor aufführen. Weiterhin lud Jens Bookjans den Verein zu einer Besichtigung der Brennerei Berentzen in Haselünne ein. Die Fahrt soll noch in diesem Jahr stattfinden.