Neu: Fabriba Möller hat die Tagespflege „Schatzkiste“ eröffnet. Foto: Bernard Middendorf

Quakenbrück. Eine neue Möglichkeit für Eltern zur Tagesbetreuung ihrer Kinder bis zu drei Jahre gibt es seit Kurzem im Feriendorf: Fariba Möller bietet diese in ihrer Anfang Januar eröffneten Kindertagespflege An der Überfallhase 6 in Quakenbrück stundenweise oder auch ganztags an.