Quakenbrück. Wer das Geschäft von Andreas Lübbehusen in Quakenbrück betritt, fühlt sich in eine vergangene Zeit versetzt. Rund 100.000 Schallplatten aus Schellack, darunter zahlreiche historische Raritäten sowie seltene Grammophone und das dazugehörige Zubehör finden sich in den Regalen. Für den 42-Jährigen ist es mehr als nur ein Hobby.





Schellack Schellack ist eine harzige Substanz, die aus den Ausscheidungen der Lackschildlaus Kerria lacca gewonnen wird. Heutzutage wird es unter anderem noch bei der Möbelpflege, in der Naturkosmetik und im Lebensmittelbereich verwendet.

Wenn Andreas Lübbehusen über seine große Leidenschaft spricht, ist er kaum noch zu bremsen. Seine Begeisterung ist ansteckend, auch wenn das Thema, über das er spricht, auf den ersten Blick etwas exotisch anmuten mag. In einer kleinen Halle des Business- und Innovationsparks an der Professor-von-Klitzing-Straße in Quakenbrück ist der vermutlich größte Laden für Schellackplatten in Deutschland anzutreffen. Wer den Raum betritt, fühlt sich gleich in ein anderes Jahrhundert versetzt. Überall in den Regalen befinden sich diese Platten, die als Vorläufer der bekannten Schallplatten aus Vinyl fungierten.

Rund 100.000 dieser runden Vermächtnisse aus den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts kann der dreifache Familienvater präsentieren – fein säuberlich geordnet und allesamt digital katalogisiert. "Das Alte trifft hier sozusagen auf die Moderne. Der Laden verfügt über eine hochmoderne Lagerlogistik", sagt der 42-Jährige.



In den Regalen sind zahlreiche Raritäten zu finden, wie unter anderem Tonaufzeichnungen, die Soldaten im 1. Weltkrieg von ihren Angehörigen in der Heimat zugeschickt bekamen. Aber auch dieses äußerst seltene Fundstück.



Auf der Platte in dieser Verpackung ist eine Rede des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. zu hören. Das Besondere dabei: Laut Aufschrift auf der Platte ist sie das einzige Tondokument des Monarchen, welches der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde. Hinzu kommen Lieder unter anderem von den Comedian Harmonists oder Marlene Dietrich, sowie Reden von Politgrößen aus der Weimarer Republik und dem Dritten Reich.

Platten aus Vinyl sucht man in Lübbehusens Laden vergebens. Ein Unterschied zwischen Vinyl und Schellack wird schon beim Anfassen deutlich. Schallplatten aus Schellack sind deutlich schwerer als die Pendants aus Vinyl. Das ist aber nicht das Einzige, was beide Arten trennt:

"Schellackplatten sind zerbrechlicher. Dafür sind sie unempflindlicher gegenüber Kratzern und Rissen." Andreas Lübbehusen

Weisen Vinylplatten einen Kratzer auf, könne man sie gleich wegschmeißen, so der Quakenbrücker. Die Variante aus Schellack, deren Hochzeit zwischen 1890 und den 1950ern zu verorten ist, sei dagegen in einem solchen Fall noch auf einem Grammophon abspielbar. Das Gerät verzeihe kleine Fehler auf der Platte. Aber:

"Die Qualität einer Schellackplatte wird bei jedem Abspielen auf dem Grammophon schlechter. Sie benötigt eine sehr gute Pflege!" Andreas Lübbehusen

In seinem Laden werden nicht nur die rund 100.000 Platten vertrieben, sondern auch das passende Zubehör, um sie abzuspielen: neben Grammophonen auch die dazu passenden Nadeln sowie spezielle Dosen dafür. In erster Linie werden die Produkte online verkauft. Heutzutage mag man es sich kaum noch vorstellen können, aber vor rund hundert Jahren waren die Möglichkeiten, Musik zu hören, recht begrenzt. Kein Radio, keine CDs, keine Streamingportale: Wenn die Menschen in ihrer Freizeit beispielsweise in den Park gingen, nahmen sie Koffergrammophone wie dieses mit, um sich an ihren Lieblingsliedern laben zu können.

"Das war praktisch der Ghettoblaster des früheren 20. Jahrhunderts", sagt Lübbehusen und lacht. Seit Mitte 2017 betreibt der Quakenbrücker den Schellack-Plattenshop. Wie er erzählt, sei er über einen Kunden, den er in seiner Funktion als Leiter des IT-Betriebes Wum-Plus betreut habe, auf die Idee gekommen. Dieser habe im Netz allerlei Trödel verkauft, darunter auch Schellackplatten. "Durch die Gespräche mit ihm habe ich meine Sammelleidenschaft entdeckt", so der 42-Jährige.

Als der damalige Betreiber den Shop aufgrund seines Alters aufgeben wollte, überlegte Lübbehusen, ob er einsteigen möchte. Mehr als zwei Jahre zogen sich die Verhandlungen letztlich hin, ehe der Quakenbrücker das Geschäft schließlich übernehmen konnte. Passend dazu erhielt er 2017 das Angebot, eine große Sammlung von Platten in Österreich aufzukaufen. Der Shop wurde auch dadurch auf ein neues Fundament gestellt. Auf der Homepage des Ladens können Interessierte mittlerweile entspannt nach den Platten, Grammophonen oder Nadeln suchen, die sie haben möchten.

Faible für Historisches

Andreas Lübbehusen ist ein Mensch mit einem Faible für Historisches. Wenn er über die Musik spricht, die auf seinen Platten zu hören ist, gerät er regelrecht ins Schwärmen. Vor allem die Kleinkunst aus den 1920ern mit ihren humorigen Texten habe es ihm angetan. Die Musik aus der damaligen Zeit sieht er als Abgrenzung zu den Liedern, die heutzutage eher gefragt sind.

An seinen Schellackplatten fasziniere ihn die Geschichte und die Geschichten, die hinter ihnen stecken. Zwei Weltkriege, die Nazi-Zeit, der Kalte Krieg: einige der Platten in Lübbehusens Sammlung haben all diese bedeutsamen Zäsuren erlebt – und vor allem überlebt. "Wenn sie doch bloß erzählen könnten, was in den Jahrzehnten alles passiert ist...", sagt der Platten-Fan.

Mit Schellackplatten gibt es aber ein großes Problem: Im Gegensatz zu ihren Pendants aus Vinyl, die derzeit wieder eine Renaissance bei zahlreichen Musikfans erleben, können sie nicht mehr produziert werden. Mit dem Siegeszug der Vinylplatten in den 50ern, auf die endlich auch mehrere Lieder gepresst werden konnten, wurden die Schellackplatten quasi verramscht. Irgendwann waren dann nicht nur alle Platten weg, sondern auch die Rezeptur, nach der diese hergestellt werden. Die Pressmaschinen wurden auf Vinyl umgestellt. Der Quakenbrücker rät allen, die noch eine Schellackplatte ihr Eigen nennen:



"Schmeißen Sie sie bloß nicht weg! Damit sind sie unwiderruflich verloren." Andreas Lübbehusen

Bestellt werden die Platten weltweit, sagt der Leiter des IT-Betriebes Wum-Plus. Eine wirkliche Zielgruppe habe er mit dem Laden nicht, versichert er und ergänzt: "Es gibt sowohl Käufer, die 18 Jahre alt sind, als auch solche, die schon ihr 100. Lebensjahr überschritten haben." Firmen, Universitäten, Filmemacher, Archive, Privatpersonen: Der Kundenstamm sei breit gefächert.

"Man muss den passenden Sammler für die passende Platte finden." Andreas Lübbehusen

Um eine möglichst große Auswahl anbieten zu können, ist er stets auf der Suche nach neuen Schätzen. Derzeit prüft er eine Sammlung, die ihm angeboten wurde und die aus rund 140.000 Platten besteht. Sollte er zuschlagen, hätte sich sein Bestand auf einen Schlag mehr als verdoppelt. Eine Schwierigkeit für ihn bestehe aber darin, den Wert von Platten zu ermitteln – schließlich muss er ja auch einen Verkaufspreis definieren. "Jeder einzelne Titel muss geprüft werden, unter anderem bei Portalen wie Ebay oder Amazon", sagt Lübbehusen. Auch wenn er eine möglichst realistische Bewertung anstrebt, gibt er zu: "Manchmal ist ganz schön viel Schätzerei dabei."



Unterstützung gesucht

Nichtsdestotrotz hat er sich in den vergangenen Monaten ein gehöriges Fachwissen über die Platten und deren Wert aneignen können. Die Preise variieren je nach Seltenheit und Beliebtheit. Kann man sich auf der Seite schon für wenige Euros mit mehreren Platten eindecken, so gibt es auch einzelne, die mehr als 1000 Euro kosten.

Für seinen Laden benötigt Lübbehusen noch Unterstützung. So sucht er jemanden, der Grammophone reparieren kann beziehungsweise diese Fertigkeit erlernen möchte. Zudem bietet er Schüler- und Studentenjobs an. Interessenten könnten sich telefonisch unter 05431/9288220 oder per Mail an info@schellack-plattenshop.net bei dem Quakenbrücker melden.