Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte gibt es in Niedersachsens Städten, Gemeinden und Landkreisen bereits seit dem Jahr 1994. Im Oktober 2016 hat die rot-grüne Landesregierung das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) noch einmal geändert. Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern können selbst entscheiden, ob sie die Gleichstellungsbeauftragte im Haupt-, Neben- oder Ehrenamt beschäftigen. Gleichstellungsbeauftragte in Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern sind „hauptamtlich mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit zu beschäftigen“. Das Land zahlt den Kommunen die Hälfte einer halben Stelle, weil das Gesetz nur eine halbe Stelle verpflichtend vorsieht. Dafür gibt das Land nach eigenen Angaben rund 1,6 Millionen Euro pro Jahr aus. In Niedersachsen gibt es 135 Kommunen mit einer hauptamtlichen Kraft. cg