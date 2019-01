Quakenbrück. In seinem Neujahrsgruß hat Samtgemeindebürgermeister Claus Peter Poppe den vielen engagierten Bürgern in der Samtgemeinde Artland für ihren Einsatz im vergangenen Jahr gedankt. Sie hätten mitgeholfen, das Artland lebens- und liebenswert zu erhalten und voranzubringen.

Besonders hob Poppe die Feuerwehren hervor, die in einem „heißen Jahr“ die Auswirkungen des trockenen Sommers ebenso zu spüren bekamen wie Land- und Wasserwirtschaft. „Ihr Dienst für die Allgemeinheit ist unverzichtbar“, so der Samtgemeindebürgermeister.

Wirtschaftlich und finanziell sei das vergangene Jahr ein gutes gewesen, hob Poppe hervor. „Ein Jahr der finanziellen Konsolidierung.“ Dazu beigetragen hätten die guten Haushaltsentwicklungen auf Landes- und Bundesebene, aber auch die erfolgreichen Verhandlungen mit dem Landkreis über eine Senkung der Kreisumlage. „So geht die Samtgemeinde mit einem positiven Ergebnishaushalt ins neue Jahr und kann auch die Mitgliedsgemeinden darin unterstützen, Altschulden abzubauen.“

Stärkung des sozialen Zusammenhalts

2018 könne man aber auch als ein Jahr der Stärkung des sozialen Zusammenhaltes bezeichnen, so Poppe. „Das Artland ist ein guter Ort für alle Generationen, auch dafür gab es deutliche Signale“, erinnert der Samtgemeindebürgermeister an die Gründung des Jugendparlaments, die Benennung eines Seniorenbeauftragten und die Entwicklung einer Notfallmappe. Zudem sei die Samtgemeinde als familienfreundliche Kommune ausgezeichnet worden.

Das vergangene Jahr sei aber vor allem ein Jahr des Planen und Bauens gewesen, verwies Poppe auf zahlreiche Projekte wie den Neubau der Oberschule Artland, die neuen Krippen- und Kitaräume der Diakonischen Stiftung Bethanien und der Heilpädagogischen Hilfe, die Erneuerung des Heimathauses in Menslage oder die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Badbergen. „In Nortrup wurden Bau- und Gewerbegebiete erschlossen, und es entstand mit dem aufgeständerten Transrapid bei der Firma Kemper neben dem Nutzen für die Familien- und Firmengeschichte gleichzeitig eine touristische Attraktion.“

„Bedauerliche Verzögerungen“ im Baugebiet Hartlage in Quakenbrück

Viele Bauprojekte werden im neuen Jahr fortgeführt oder abgeschlossen, richtete Claus Peter Poppe seinen Blick in die Zukunft. Der erste Bauabschnitt an der Oberschule soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Der Samtgemeindebürgermeister hofft, dass nach „bedauerlichen Verzögerungen“ erste Baumaßnahmen im Baugebiet „Hartlage“ und anderen Wohngebieten erfolgen können. „Die Bebauungspläne auf dem alten Bahngelände werden ebenso der Umsetzung nahekommen wie der Kitabau“, berichtet Poppe, der zudem auf Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen an weiteren Kindertagesstätten in Quakenbrück und Badbergen verweist.

In diesem Jahr könnten auch große Bauvorhaben wie das Polizeigebäude nahe des Quakenbrücker Bahnhofs sowie mehrere Wohnprojekte in der Quakenbrücker Neustadt in Angriff genommen werden, so Poppe. Die größte Planungsaufgabe für 2019 sei die Sporthallensituation in Badbergen.

Dass auch in der Wirtschaft die Zeichen weiterhin auf Wachstum stünden, machte der Samtgemeindebürgermeister daran fest, dass einige Unternehmen erhebliche Investitionen angekündigt oder bereits mit deren Umsetzung angefangen hätten.

Dass Europa im Jahr 2019 eine große Rolle spiele, liege nicht allein an den anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament, sondern auch daran, dass Quakenbrück in diesem Jahr die 50-jährige Partnerschaft mit der französischen Stadt Alençon in der Normandie feiert. Der europäische Gedanke der Freundschaft und Verständigung werde besonders in den Kommunen gelebt.

Breitbandausbau und Ärzteversorgungen wichtige Themen

In diesem Jahr warten aber auch einige Herausforderungen an Bürger, Politik und Verwaltung. So gelte es, den Breitbandausbau weiter voranzutreiben und die Ärzteversorgung im ländlichen Raum sicherzustellen. „Ich bin entschlossen, dieses Thema aktiv anzugehen, und werde im kommenden Jahr mit eigenen Vorschlägen an die Ratsgremien herantreten“, so der Verwaltungschef.

Weiterer Anstrengungen bedarf auch der Einsatz gegen den Fachkräftemangel. Beim Thema Mobilität sei ein „intelligenter Mobilitätsmix“ gefragt. Daher müssten Fahrradverkehr, öffentlicher Personennahverkehr und E-Mobilität gefördert werden. Damit leiste man gleichzeitig einen „nicht zu unterschätzenden Beitrag zum Klimaschutz“.

Als eine Daueraufgabe bezeichnete Poppe die inner- und außereuropäische Migration und Integration. Erfreulicherweise sei es im Artland dabei immer gelungen, „ergebnis- und zielorientiert zu diskutieren“, ohne von der Sachebene abzukommen und in die Diffamierung des Andersdenkenden abzugleiten.

Den Wert dieser Diskussions- und Streitkultur hob der Artländer Samtgemeindebürgermeister zum Abschluss seines Neujahrsgrußes noch einmal besonders hervor, als er an die Weihnachtsansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnerte. „Wir müssen wieder lernen zu streiten, ohne Schaum vorm Mund, und lernen, unsere Unterschiede auszuhalten. Wer Streit hat, kann sich auch wieder zusammenraufen“, hatte Steinmeier gesagt.

Für die Stärke des demokratischen Zusammenlebens würden im Artland viele engagierte Bürger sorgen, so Claus Peter Poppe. „Sie machen unsere Kommune stark.“