Osnabrück/Quakenbrück. Die siebte kleine Strafkammer des Landgerichts Osnabrück hat die Berufung der ehemaligen Quakenbrücker FDP-Kommunalpolitikerin Galina Krieger verworfen. Damit wurde das Urteil des Amtsgerichts Bersenbrück bestätigt.

Wegen Wahlfälschung in fünf Fällen, davon in vier Fällen in Tateinheit mit Verleitung zur Ableistung einer falschen Versicherung an Eides statt, hatte das Amtsgericht Bersenbrück Galina Krieger zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt. Außerdem wurde ihr für die Dauer von zwei Jahren die Fähigkeit aberkannt, öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen.

Gegen dieses Urteil hatte sie Berufung eingelegt, die die siebte kleine Strafkammer des Landgerichts Osnabrück nun verwarf.

Mehr zum Berufungsprozess in Kürze