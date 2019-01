Menslage. 79 Mitglieder hat Präsident Knud Böhmert laut Pressemitteilung in der Generalversammlung des Kinderschützenvereins Herbergen begrüßt.

Schriftführer Dierk Huster ließ das vergangene Schützenjahr noch einmal Revue passieren. Schießmeister Stefan Holzke nahm nach seinem Bericht über den aktuellen Schießbetrieb der zwei Rundenwettkampfmannschaften die Ehrungen der erfolgreichen Schützinnen und Schützen vor, die 14-tägig immer dienstags den Übungsabend besuchen.

Ehrungen

Die goldene Schützenschnur erhielten Sabrina Köneke und Jörg Zeeden. Mit der silbernen Schützenschnur ausgezeichnet wurden Oliver Hoge, Max Kolde und André Schöps. Die grüne Schützenschnur gab es für Hendrik Ladage und Tobias Triphaus.

Finanzen

Kassiererin Sonja Münkewarf berichtete über eine ausgeglichene Kassenlage. Das Schützenjahr sei zwar mit einem Minus abgeschlossen worden, hier müsste man aber die Rücklagen für die kommenden Investitionen und Angelegenheiten berücksichtigen.

Ausblick

Anzeige Anzeige

Präsident Knud Böhmert gab einen Überblick über die geplanten Investitionen und wünschte sich bei den Arbeitseinsätzen und weiteren Vereinsveranstaltungen große Beteiligung. Er freute sich über die Herberger Schützenjugend, die nach der vergangenen Vereinsbefragung und der Umsetzung von Wünschen der Jugendlichen großen Zulauf bekommen hat. Wegen Terminüberschneidungen musste für das kommende Schützenfest an Pfingsten eine neue Partyband gefunden werden. Hier konnte die Partyband Celebration aus Meppen verpflichtet werden.

Wahlen:

Bei den Vorstandswahlen standen einige Neuwahlen an. Marko Stoltenjohannes, André Schöps, Stefan Holzke, Sonja Münkewarf und Dierk Huster standen zur Wahl, alle wurden in ihren Ämtern bestätigt. Auf der ersten Vorstandssitzung nach der Generalversammlung wurden die Vorstandsposten neu vergeben.

Vorstand:

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Präsident: Knud Böhmert, stellvertretender Präsident: Arno Völkers, Kassiererin: Sonja Münkewarf, stellvertretender Kassierer: Wilfried Köneke, Schriftführer: Dierk Huster, stellvertretender Schriftführer: Wilfried Köneke, 1. Schießmeister: Stefan Holzke, 2. Schießmeister: André Schöps, 3. Schießmeister: Henning Triphaus, Kommandeur: Arno Völkers, stellvertretende Kommandeure: Oliver Kruse und Henning Triphaus, Kinderbetreuer: Herbert Struckmann, Carsten Erk, Ludger Schrand, Marko Stoltenjohannes und Marike Triphaus, Jugendvertreterin: Marike Triphaus, Fahnenträger: Carsten Erk, Jörg Jobst, Marko Stoltenjohannes und Ludger Schrand.

Termine:

Zum Abschluss der Versammlung gab Präsident Knud Böhmert die nächsten Termine bekannt. Am Dienstag, 22. Januar, findet ab 20 Uhr das erste Übungsschießen in 2019 statt, ab dann wieder im 14-tägigen Rhythmus. Am Samstag, 23. Februar, findet ab 13 Uhr die Boßeltour der Herberger Schützenjugend statt. Weitere Infos zur Anmeldung und zum Ablauf bei Marike Triphaus. Am Sonntag, 3. März, findet ab 15 Uhr der Kinderkarneval statt.

Weitere Termine unter www.schuetzenverein-herbergen.de sowie auf Facebook.