Der stellvertretende Präsident Peter Hackmann (links) und Präsident Hermann Krull (rechts) ließen Dieter Möllmann (Zweiter von links) und Arnold Pollmann nur ungern gehen und freuen sich, dass Gunda Blum weiterhin im Vorstand aktiv ist. Foto: Anita Lennartz

Nortrup. „Niemals geht man so ganz“ – darauf hoffte auch Präsident Hermann Krull bei der Verabschiedung verdienter Vorstandsmitglieder. „Ihr wart schon so viele Jahre aktiv, ich hoffe, es juckt euch beim Schützenfest in den Fingern und ihr unterstützt uns weiterhin“, so Krull bei der Ehrung von Arnold Pollmann und Dieter Möllmann.