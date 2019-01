Quakenbrück. Ein 55-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Auf einer Fußgängerbrücke war er mit einem Kleinkraftrad zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstagabend gegen 17.55 Uhr auf einer Fahrrad-/Fußgängerbrücke an der Mimmelager Straße, etwa in Höhe der Einmündung Freehorster Straße. Eine 16-Jährige war mit einem Kleinkraftrad plus Sozius in Richtung Groß Mimmelage unterwegs, der 60-Jährige mit seinem E-Bike in Richtung Quakenbrück. Auf der rutschigen Holzbrücke begegneten sie sich, konnten laut Polizeibericht nicht ausweichen und prallten zusammen.

Dabei erlitt die junge Frau leichte Verletzungen, während der E-Bike-Fahrer schwer verletzt wurde. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit, das E-Bike war in der Mitte gebrochen und auch nicht mehr fahrbereit.