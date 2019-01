Nortrup Beim Schützenbund Nortrup-Loxten sind einige Posten neu vergeben worden. Außerdem wurden Mitglieder geehrt.

Über eine gut besuchte Generalversammlung in der Schützenhalle des Schützenbundes freuten sich Präsident Hermann Krull und seine Vorstandskollegen.

Rückblick: Krull erinnerte an das Schützenfest, das 2018 erstmalig vom Schützenbund als Festwirt ausgerichtet worden ist. Die Gemeinde hatte im November zu einer Blumenpflanzaktion für das Jubeljahr 2019 eingeladen. Schießmeisterin Sabrina Neumann berichtete, dass das Ostereierschießen und das Schießen während des Schützenfestes attraktiver werden sollen. Nach einem Brandschaden in der Küche des Heimathauses soll diese saniert werden, so Krull.

Statistik: Zum Jahresende zählte der Verein 572 Mitglieder.

Wahlen: Krull fungierte als Wahlleiter und gratulierte seinem Stellvertreter Peter Hackmann, der stellvertretenden Kassiererin Gunda Blum, Schriftführer Jürgen Schrandt und Kommandeur Alexander Böwer zur Wiederwahl. Erster Schießmeister ist Paula Lourenco dos Santos Völpel für ein Jahr. Damit ist der geschäftsführende Vorstand komplett.

Sabrina Neumann bleibt Schießmeisterin, neu ist Holger Wiebe. Platzmeister Ralf Neumann hört auf, für ein Jahr übernimmt Berthold Gatzemeyer, der bislang stellvertretender Platzmeister war. Der Posten ging an Mario Weymann. Mike Klose wurde für Nils Wingmann als stellvertretender Platzmeister gewählt. Jörn Schrandt wurde als Fahnenwart bestätigt, unterstützt wird er von Nils Wingmann und Martin Boger. Arnold Pollmann hört auf, neu ist Philipp Specker. Dieter Möllmann gab das Amt des Vorsitzenden für den Adlerstand an Mark Wingmann ab. Sebastian Pieper bleibt Stellvertreter, für Mark Wingmann als Stellvertreter wurde Klaus Reilmann gewählt. Holger Wiebe, Ralf Neumann, Heiko Möllmann und Arnold Pollmann hören am Adlerstand auf, gewählt wurden Mario Weymann und Christof Schmidt. Die zweite Vorsitzende des Festausschusses Mechthild Neumann bleibt im Amt, den Festausschuss verstärken Heike Schrandt, Manuela Wingmann, Anne Böwer und neu Jannika Gatzemeyer. Kassenprüfer für zwei Jahre ist Ulrich Hausfeld.

Ehrungen: Neue Ehrenmitglieder auf dem Schützenfest werden Elsbeth Meyer, Hans-Joachim Alisch, Karl Bange, Georg Frye, Manfred von Felde, Herbert Kuna, Norbert Kreiling, Willy Middelkamp, Gerd Nehrenhaus, Wilhelm Ricker, Detlef Schwarze, Jürgen Struckmann, Detlev Wachhorst und Kurt Weymann.

Ehrungen gab es für Arnold Pollmann und Dieter Möllmann, die mehr als zehn Jahre im Vorstand waren. Ralf Neumann wird ebenfalls ausgezeichnet. Gunda Blum wurde für ihr Engagement von 28 Jahren geehrt.

Anträge: Ein Antrag auf Einführung einer Uniformordnung wurde mit 46 Stimmen bei fünf Enthaltungen und fünf Ja-Stimmen abgelehnt.

Ausblick: Der Verein schafft zwei neue Gewehre an. Wegen gesetzlicher Auflagen müssen Umbauarbeit am Schießstand erfolgen. Als Nächstes steht am 3. März der Kinderkarneval an.