Quakenbrück. Die Tourismus-Information Artland bietet auch in diesem Jahr wieder öffentliche Führungen der besonderen Art an. So werden bei den beiden „Stadtwächtertouren“ und der Stadtführung „op Platt“ zahlreiche Geheimnisse gelüftet.

Dabei werden sowohl „Alteingesessene“ als auch Neubürger die historische Innenstadt mit neuen Augen und Ohren erleben lassen. Auch die beliebten öffentlichen Stadtführungen stehen an vier Sommer-Abend-Terminen wieder auf dem Programm, heißt es in einer Pressemitteilung der Tourismus-Information.

Einst, wenn es dunkel wurde, schlug auch in Quakenbrück die Stunde des Stadtwächters. Nacht für Nacht ging er durch die Straßen und Gassen und sorgte für Ruhe und Ordnung. Am 22. Februar und 22. März jeweils um 19 Uhr ab Rathaustreppe wird diese spannende Figur bei den „Stadtwächtertouren“ in Person von Wolfgang Becker wieder lebendig.

Kein Schleichweg und kein Winkel waren ihm verborgen, niemand wusste mehr über Bewohner, Bräuche und Gewohnheiten als er. Historisch gewandet und mit den obligatorischen Utensilien Hellebarde und Laterne ausgestattet, führt der Stadtwächter durch die idyllische Altstadt und erzählt allerhand seltsame, komische oder auch wieder vergessene Geschichten und Anekdoten aus alter Zeit. Die Kosten für die jeweils knapp zweistündigen Führungen betragen sieben Euro pro Person einschließlich Umtrunk mit einem „Kurzen“. Für Gruppen können auch Sonderführungen vermittelt werden.

In Quakenbrück wird „platt gesnackt“

Auch in Quakenbrück wird „platt gesnackt“, deshalb ist die Stadtführung „op Platt“ am 12. April, am 17. Mai und am 20. September um 17 Uhr ab Rathaustreppe genau das Richtige. Historische Innenstadt mit Rathaus, Hoher Pforte oder St. Sylvesterkirche, zusammen mit Annerose und Claus Peter Poppe gibt es nicht nur etwas über die Geschichte, Bauwerke und Persönlichkeiten zu erfahren, sondern auch Aktuelles.



Nach einem „Nu geiht dat los“ werden beide Gästeführer den Teilnehmern eine bunte Mischung präsentieren: Also, kiene Bange! Platt mutt man nich snacken, blots verstaohn und dat is goar nich so schwoar. Und tüskendör giff dat een Kräuterschluck und Schwattbrot mit Läwerwurst. Die Teilnahmekosten belaufen sich auf zehn Euro pro Person inklusive Kräuterschluck und Brote.

Lustige Anekdoten

Die öffentlichen Stadtführungen sprechen nicht nur Einheimische, sondern auch Neubürger und Kurzurlauber jeden Alters an, zumal sie dabei Seiten von Quakenbrück erleben werden, die ihnen bisher verborgen geblieben sind. Termine sind am 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli und 2. August jeweils um 20 Uhr ab Rathaustreppe. Der weiträumige Marktplatz, die St. Sylvesterkirche, die Hohe Pforte oder die Hasearme sind nur einige der Punkte dieser etwa eineinhalbstündigen Führung, bei der sich die Teilnehmer auch auf so manche lustige Anekdote freuen dürfen, verspricht die Tourismus-Information in ihrer Pressemitteilung. Die Kosten betragen vier Euro pro Person.