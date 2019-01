Die ersten beiden Preise übergaben Sabine Strubbe und Gregor Keuchel im Namen der Werbegemeinschaft an Vladimir Spomer und Simone Franke. Foto: Lena Kolde

Menslage. Auch in diesem Winter haben die Mitglieder der Werbegemeinschaft in Menslage wieder zahlreiche Lose an alle Kunden, Besucher und Unterstützer in der Weihnachtszeit verteilt. Nun stehen die Gewinner der vielfältigen Preise fest.