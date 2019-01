Badbergen. Zwei junge Männer aus Badbergen haben mit Böllern dafür gesorgt, dass die Feuerwehr am Donnerstag zweitweise nicht einsatzbereit war.

Die beiden Männer im Alter von 16 und 19 Jahren hatten Böller aus Restbeständen von Silvester in der Straße Am Markt gezündet, berichtet die Polizei. Dabei war ein Böller so nah an einem elektrischen Rolltor des Feuerwehrhauses explodiert, dass ein Sensor am Tor beschädigt wurde. Diese Beschädigung führte zu einem Stromausfall im Feuerwehrhaus, zum Ausfall der Telefonanlage und einer Heizungsstörung im Gemeindehaus. Durch die Heizungsstörung wurde zusätzlich akustischer Alarm ausgelöst.

Der Defekt am Sensor konnte kurzfristig behoben werden und mit ihm auch die anderen technischen Störungen. Auf die Verursacher kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu und sie müssen für entstandene Kosten aufkommen.