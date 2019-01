Menslage. Silvester ist für viele ein Tag der guten Vorsätze und Pläne. An diesem Tag gibt es jedoch auch zahlreiche Bräuche und Traditionen. Im Artland ist es das "Bökern.

Besonders die Kinder in den Artland-Gemeinden Menslage, Badbergen und Nortrup sowie in der Gemeinde Berge haben zum Jahreswechsel viel Spaß am „Bökern“. Sitte ist es, am letzten Tag des Jahres mit dem Holzhammer vor die Haustür zu hauen (plattdeutsch: „bökern“), um damit die Geister des alten Jahres zu vertreiben. Anschließend wird ein Neujahrsbrief überreicht.





Schon kurz nach Weihnachten beginnen die Kinder mit dem Schreiben der Neujahrsbriefe. Im Artland ist der Brauch des Bökerns seit mehr als 300 Jahren bekannt, denn das bisher älteste Stück eines Neujahrsbriefes ist für das Jahr 1710 nachweisbar.

Mit dem Hammer auf das Holzbrett

Dass die Kinder zwischen Weihnachten und Silvester für ihre Nachbarn und Freunde Briefe schreiben, um auf diese Weise die guten Wünsche für das neue Jahr zu übermitteln, geht auf eine alte Tradition zurück. Am Silvestertag kurz nach Mittag ging das Erlebnis los: Die Kinder bekamen von ihren Eltern einen großen hölzernen Hammer in die Hand, den sogenannten „Bökerhammer“, marschierten anschließend in kleinen Gruppen von Haus zu Haus und „klopften“ mit ihrem Böker auf einem Holzbrett („Bökerbrett“) an den Nachbarhäusern, oder direkt an die alten Holztüren, was natürlich ordentlich klapperte. Danach rannten sie weg und versteckten sich.





Die anschließende Suchaktion konnte schon mal dauern. Wer nicht gefangen wurde, ergab sich irgendwann freiwillig, überreichte seine Neujahrswünsche auf eben jenem fein säuberlich handgeschriebenen Neujahrsbrief. Dann wurden die Kinder von den Nachbarn ins Haus eingeladen, um dafür kleine Geschenke in Form von süßen Leckereien in Empfang nehmen.

Während die Kleinen tagsüber unterwegs sind, treffen sich die Großen etwas später zum „Schluckbökern“. Auch das ist eine Tradition, auch um die Nachbarn wiederzusehen und ihnen kurz vor dem Jahreswechsel einen „guten Rutsch“ zu wünschen.





Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass jeder die Schrift entziffern kann, deshalb erschienen die Briefe schon früher in gedruckter Form. Das waren die „Neuruppiner Bilderbögen“, bei denen in einem blumenumkränzten Bogen die Neujahrswünsche eingedruckt sind. Diese Bilderbögen, die zwischen 1775 und 1937 erschienen, tauchen auch im Artland immer wieder auf. Auch sie sind echte Kunstwerke, die ihre typische Farbigkeit mit Hilfe von Schablonen erhielten, und das alles in Handarbeit.