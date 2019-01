Bremer Straße in Quakenbrück wird von März an saniert MEC öffnen

Von der Straße Große Hartlage bis zur Kreisgrenze nach Cloppenburg wird die Bremer Straße saniert. Foto: Jürgen Ackmann

Quakenbrück. Im März stehen in Quakenbrück umfangreiche Buarbeiten auf der Bremer Straße (K 134) an: Der Landkreis Osnabrück will die Strecke sanieren. Zeitweise ist deshalb eine Vollsperrung notwendig.