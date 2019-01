Quakenbrück. Die Quakenbrücker Flüchtlingshilfe löst sich auf. Diese Entscheidung wurde in einer Mitgliederversammlung getroffen.

Wie aus Vereinskreisen zu vernehmen ist, wurde die Auflösung bereits notariell bestätigt. Da es für Vereine bei Auflösungen ein Sperrjahr gibt, wird die Auflösung aktiv erst im Dezember 2019 erfolgen. Auch die eigene Facebook-Seite ist nicht mehr aktiv.

Kleiderkammer musste geschlossen werden

Bereits im vergangenen Jahr musste die Flüchtlingshilfe ihre Kleiderkammer schließen. Der Hauptgrund: der Mangel an freiwilligen Helfern. In Höchstzeiten waren rund 50 ehrenamtliche Helfer für die Flüchtlingshilfe aktiv, später belief sich die Zahl nur noch auf eine Handvoll. Hinzu kam laut Aussagen der verbleibenden Mitglieder, dass die Flüchtlingshilfe in der Öffentlichkeit nicht mehr so präsent wäre wie noch vor zwei oder drei Jahren. So würden viele Menschen gar nicht mehr mitbekommen, dass es für diese Arbeit einen Bedarf gebe.

Hunderte Menschen folgen Spendenaufruf

Das war vor einigen Jahren noch ganz anders. Im Sommer 2015 hatten die Quakenbrückerin Anne Seggelmann und die Kettenkamperin Katrin Silbereisen-Trii über Facebook die Initiative „Flüchtlingshilfe Hesepe“ ins Leben gerufen. Über die Seite wurden die Nutzer dazu aufgerufen, für das Aufnahmelager in Bramsche-Hesepe zu spenden. Hunderte Menschen sind anschließend dem Spendenaufruf gefolgt und haben in Quakenbrück und Bersenbrück Spenden für die Flüchtlinge in Hesepe abgegeben.

Die Übergabe der Spenden am 4. September 2015 verlief jedoch dann nicht wie geplant. Letztlich musste die Polizei die Veranstaltung in Bramsche-Hesepe sogar abbrechen, sechs Menschen waren zuvor verletzt worden. Viele Beobachter sprachen von chaotischen Zuständen an dem Tag.







Viele Erfolge

Trotzdem blieben die Eindrücke der Helfer vom September 2015 positiv: "Unsere Anfangszeit war echt überwältigend. Sie hat uns richtig zusammengeschweißt. Auch die Hilfsbereitschaft der Menschen war überragend", so Mitglied Hermann Urban. Vielen Flüchtlingen konnte der Start in Deutschland damit erleichtert werden. Dennoch hatten die Helfer vor allem zu Beginn mit rassistischer Hetze zu kämpfen.

Aus der einstigen Initiative ging im Februar 2016 schließlich der eingetragene Verein "Flüchtlingshilfe Quakenbrück" hervor. In den vergangenen Jahren konnten die Mitglieder zahlreiche Erfolge vorweisen. Weit mehr als 100 Tonnen an Spenden konnte das Team für Flüchtlinge sammeln. Auch die Erfahrungen, die die Helfer in den vergangenen Jahren mit den Flüchtlingen gesammelt hätten, seien durchweg positiv gewesen, hieß es von Seiten der Flüchtlingshilfe.

Bereits nach dem Ende der Kleiderkammer hatten die restlichen Mitglieder angekündigt, sich darüber Gedanken zu machen, ob der Verein noch eine Zukunft habe. Dies haben sie nun in einer Mitgliederversammlung verneint. Zu den genauen Umständen möchten sie sich nicht äußern. Es ist aber aus Vereinskreisen zu hören, dass ihnen der Schritt sehr schwer gefallen sein muss.