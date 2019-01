Badbergen. Gegen die Stimmen von SPD und Grünen hat der Badberger Gemeinderat den Haushalt für 2019 beschlossen. Dabei hatte doch Michael Szymanski als Sprecher der SPD/Grünen-Gruppe in der Haushaltsdebatte erklärt, dass seine Gruppe die Akzente im Etat gesetzt hätte.

Im Ergebnishaushalt steht ein leichtes Plus von 207.000 Euro zu Buche. Den ordentlichen Einnahmen von rund 3,7 Millionen Euro stehen Ausgabe von 3,5 Millionen Euro gegenüber. Holger Wehrmann (FDP) räumte für die CDU/FDP/UWG-Gruppe ein, dass die gesenkte Kreisumlage für eine Entspannung der Haushaltslage sorge. Im Finanzhaushalt sah Wehrmann „Zahlen, die Mut machen – auch für die nächsten Jahre. Allerdings weist der Finanzhaushalt bei Einnahmen von 3,55 Millionen Euro und Ausgaben von 3,63 Millionen Euro ein Saldo von 80000 Euro auf.



Dass Wehrmann in der Haushaltsdebatte dem Oppositionsführer Szymanski zunächst das Wort überlassen hatte, wertete der SPD-Ratsherr als „Schwäche der Mehrheitsfraktion“. Dass CDU, FDP und UWG lieber reagiere als agiere zeige sich auch an ihrer Politik. Die Akzente des Haushaltes seien durch Anstöße von SPD und Grüne zustande gekommen, so Szymanski. Ein Beispiel sei die Änderung der Vereinsförderrichtlinien. Künftig werden Jugendveranstaltungen mit Übernachtung mit einem höheren Betrag (12 Euro pro Tag und Teilnehmer) gefördert, als Veranstaltungen ohne Übernachtung (7,50 pro Tag und Teilnehmer). „Willkommen auf dem Weg von SPD und Grünen“, rief Szymanski amüsiert.

Die SPD/Grünen-Gruppe hat mit einem Antrag den Stein ins Rollen gebracht. Anschließend hatten sich alle Parteien an einen Tisch gesetzt und eine für alle akzeptable Lösung gefunden. Sowohl Axel Meyer zu Wehdel (CDU), als auch Dieter Vollmer (SDP) lobten die konstruktive Zusammenarbeit und die gute Lösung für die Jugendlichen.

Keinesfalls einverstanden war Michael Szymanski damit, dass im Haushalt 850.000 Euro für die Erschließung und den Ausbau des Gewerbegebietes „Zwischen den Bahnen“ an der Niedersachsenstraße südlich von Quakenbrück vorgesehen seien. „Eine derartige Schuldentreiberei machen wir nicht mit“, schimpfte Szymanski und schlug vor, das Geld lieber in die Gemeindestraßen zu investieren.

Auch Holger Fuchs-Bodde-Gottwald (Bündnis 90/Die Grünen) hielt es für unsinnig, so viel Geld für den Ausbau eines Gewerbegebietes auszugeben, obwohl nicht eine Fläche verkauft worden sei. Man solle den Betrag aus dem Haushalt rausnehmen, um den Haushalt zu sanieren.

„Die 850.000 Euro haben wir nicht irgendwo in der Schublade“, konterte Bürgermeister Tobias Dörfler. Das sei eine Investition, für die die Gemeinde einen Kredit aufnehmen müsse. Laut Haushaltssatzung muss die Gemeinde insgesamt zwei Millionen Euro über Kredite finanzieren, um geplante Investitionen von knapp 2,3 Millionen Euro realisieren zu können.

Dörfler verwies außerdem darauf, dass es bereits einige Interessenten für die Flächen in dem 12,7 Hektar großen Gewerbegebiet gebe. Einigen sei es aber wichtig, zeitnah starten zu können.