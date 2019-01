Quakenbrück Der Kulturring Quakenbrück präsentiert am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr in der Aula des Artland Gymnasiums Quakenbrück das Stück „Wunschkinder“. Es ist ein Schauspiel, das durchaus als Fortsetzung der erfolgreichen Komödie „Frau Müller muss weg“ gelten kann und mit hochkarätiger Besetzung daherkommt.

„Wunschkinder“: Ein Titel, der – mit Fragezeichen versehen – auch ein Stoßseufzer sein könnte. Wunschkinder haben oft sogenannte Helikoptereltern, die unablässig über ihren Kindern kreisen und ihre Entwicklung mit Kontrollen oder übertriebener Fürsorge einschnüren.

Das kann amüsant sein – oder nachdenklich machen. „Das Stück ist noch keine zwei Minuten alt, da sind die Zuschauer bereits mittendrin im Grundkonflikt, dem Nervenspiel der Generationen, von dem die Autoren pointiert erzählen“, schrieb die Westdeutsche Allgemeine Zeitung nach einer Aufführung der Konzertdirektion Landgraf.

Die Autoren – das sind Lutz Hübner und Sarah Nemitz, ein Duo, das die zwangsläufig entstehenden Spannungen herausgearbeitet hat. Die leidgeplagten Eltern Bettine und Gerd haben ein Problem: Ihr Sohn Marc, der gerade mit Ach und Krach sein Abitur hinlegte, hängt seitdem meist zu Hause rum. Seine Lieblingsbeschäftigungen: Party, Fernsehen, Schlafen, Kiffen. Vollpension mit Wäscheservice sowieso inklusive. Druck hilft nicht, Diskussionen schon gar nicht, und das bei leistungsorientierten Erzeugern, die vor Frust schier verzweifeln. Dann aber tritt Selma in das Leben ihres Sohnes: Abi-Kandidatin an der Abendschule, Betreuerin ihrer labilen Mutter, ein Vorbild, das Marc aus dem Phlegma holt und die Sorgen reduziert – bis Selma schwanger wird und Gerd und Bettine prompt wieder in ihren Fürsorgewahn verfallen.

Tickets gibt es in der Geschäftsstelle des Bersenbrücker Kreisblatts, bei der Tourismus-Information oder unter kulturing-quakenbrueck.de. Weitere Infos unter Telefon: 05431/907590 oder 0172/5325920.