Badbergen. Die Umgestaltung des Badberger Ortszentrum soll nach der gelungenen Umgestaltung der Hauptstraße in der Bahnhofstraße fortgesetzt werden. Auf Antrag der CDU/FDP-Fraktion stellte der Gemeinderat 25000 Euro dazu in den Haushalt für das Jahr 2019 ein.

Nach den Ideen von Liberalen und Christdemokraten soll der sehr breite Radweg und Fußweg an den Bahnhofstraße umgestaltet werden. Zwischen dem Nettomarkt und der alten Mühle soll die Fläche des Radweges verschmälert werden und aus dem Fußweg ein kombinierter Fuß-Radweg werden. So bliebe Platz für eine Allee ähnliche Anlage, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Grünflächen, bepflanzte Flächen und Bäume sollten sich dort abwechseln. Durch die Umgestaltung würde ein Einfahrtsbereich des Dorfes ansprechend umgebaut.



Mehr Planungssicherheit

Ursprünglich hatten FDP und CDU eine Summe von 15.000 Euro für die Maßnahme eingeplant. Doch mit 10.000 Euro mehr habe man Planungssicherheit, begründete Holger Wehrmann (FDP) den Aufschlag. „Die Dorferneuerung ist eine gute Geschichte gewesen“, blickte Wehrmann (FDP) auf die Umgestaltung der Hauptstraße zurück, „das könnten wir fortführen.“

Hans-Uwe Desing (SPD) konnte der Idee wenig Gutes abgewinnen, auch wenn er es durchaus begrüßte, dass ein Einfahrtsbereich zum Ortskern aufgewertet werden soll. „Die Sache ist gut, aber die Ausführung ist mehr als mangelhaft“, schimpfte er. Desing hielt die Einrichtung eines kombinierten Fuß/Radweges, auf dem Fahrradfahrer an Engstellen möglicherweise auf die Straße ausweichen müssten, für komplett falsch. „Das ist doch ein Schildbürgerstreich. Wir werden zum Gespött in Deutschland“, rief das SPD-Ratsmitglied. Schließlich würde man überall im Land versuchen, die Fahrradfahrer runter von der Straße zu holen.

Bürgermeister Tobias Dörfler (CDU) riet die bisherigen Ideen nicht zu detailliert zu betrachten. „Wir haben noch keinen fertigen Plan, wir haben kein Konzept“, sagte Dörfler. Kein Radfahrer werde auf die Straße geschickt.





Auch Michael Szymanski (SPD) kritisierte das Vorhaben von CDU und FDP scharf. Im Dorferneuerungsplan sei eine Aufwertung des Bereichs zwischen Krämers Mühle und der Kreuzung B68 angedacht. Und das würde laut dem Plan 16.000 Euro kosten. „Das ist der triste Abschnitt“, sah Szymanski in dem Bereich zwischen Verbrauchermarkt und alter Mühle weniger Handlungsbedarf. Dass CDU und FDP kurzfristig die benötigte Summe von 15000 auf 25000 Euro erhöht hatte, wertete Szymanski als „munteres Zahlenraten“.

Anzeige Anzeige

Nachdem Holger Fuchs-Bodde-Gottwald (Bündnis 90/Die Grünen) vergeblich beantragt hatte, die Sache zurück in die Fraktionen zu verweisen, wurde der Antrag von CDU und FDP mit acht Ja- zu fünf Neinstimmen bei einer Enthaltung angenommen.

Weit auseinander in der Umsetzung

Einig in der Sache, aber zu weit auseinander in der Umsetzung waren Mehrheitsgruppe und Opposition bei der Diskussion über die Verkehrsberuhigung auf der Hauptstraße zwischen Einmündung Bahnhofstraße und Einmündung „An der Eiche“. Die CDU/FDP-Fraktion hatte beantragt, dort die zulässige Durchfahrtsgeschwindigkeit auf 30 km/h zu senken – allerdings ohne dafür eine Tempo-30-Zone einzurichten, weil das mit einer Änderung der Vorfahrtsregelung auf „rechts vor links“ verbunden wäre. Damit hatte die Gruppe SPD/Bündnis 90 Die Grünen keine Probleme, die für den Bereich eine Tempo-30-Zone forderte. Nun soll die Straßenbehörde prüfen, welche Möglichkeiten einer Geschwindigkeitsreduzierung in dem Straßenabschnitt überhaupt rechtlich durchzusetzen ist.