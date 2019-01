jame Quakenbrück. Auswandern – der Ruf der Ferne, den einige verspüren und doch wenige wahrnehmen. Anne Reimchen, Fitnesstrainerin in Quakenbrück, wagt den Sprung und wandert mit ihrem Mann Sergej nach Kanada aus.

Alles begann 2010 mit Anne Reimchens Aufenthalt als Au-pair in Amerika. „Amerika ist einfach magisch und so anders als Deutschland“, sagt die junge Bramscherin. Obwohl Anne und Sergej Reimchen, die auch in Amerika geheiratet haben, sich für die Greencard in Amerika beworben haben, bekamen sie kein grünes Licht. Der Wunsch in einem englischsprachigen Land zu leben blieb aber und so entscheidet sich das Ehepaar nach Vancouver in Kanada auszuwandern.

Bislang war keiner der beiden in Kanada, aber sie haben viel Positives gehört und kaum Angst vor dem Unbekannten. Anne Reimchen möchte nebenbei weiter als Fitnesstrainerin arbeiten, aber ist vorrangig auf der Suche nach einem Job, der ihre Kreativität fördert. Einen beruflichen Plan B gibt es auch schon. So betreiben sie und ihr Mann bislang Empfehlungsmarketing, was sie in Kanada weiterführen könnten. Sergej Reimchen kommt aus der Textilbranche und kann sich eine Arbeit in diesem Sektor durchaus wieder vorstellen.

Von dem Auswandern verspricht sich das Ehepaar mehr Freiheit und Lebensqualität, aber auch Erfahrungen zu sammeln und an der Aufgabe persönlich zu wachsen. Anne Reimchen erwähnt, dass sie ihre Familie und Freunde, aber vor allem die russischen Gerichte ihrer Mutter, vermissen wird. Ebenso ist es für Anne und Sergej Reimchen ein komisches Gefühl das „sichere Deutschland“, in dem jeder krankenversichert und alles geregelt ist, vorerst hinter sich zu lassen.

Eine Herausforderung besteht darin, dass die zwei nur begrenzt viel Gepäck mit nach Kanada nehmen können. Sie haben dementsprechend ihren Hausstand und das Auto verkauft, um nur die wichtigen Sachen mitzunehmen. Eine vorläufige Unterkunft hat sich das Paar bereits besorgt – allerdings ohne vorher dort gewesen zu sein. Ihr zukünftiges Zuhause kennen sie noch gar nicht.

Etwas das den beiden Auswanderern im Hinterkopf bleibt, ist die Option, jederzeit zurück kommen zu können. Familie und Freunde stehen hinter ihnen und halten den beiden den Rücken frei. Es gibt genügend Anlässe, die sie regelmäßig nach Deutschland treiben werden. Seien es Geburtstage, Hochzeiten oder einfach die Sehnsucht nach Familie und Freunden.

Anne und Sergej Reimchen freuen sich auf ihr neues Abenteuer. Die zwei Reisebegeisterten gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Für sie ist es allerdings kein Auswandern, sondern eher ein Umzug in ein Land, in dem sie erst einmal leben wollen.